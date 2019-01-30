Son Dakika Haberleri: Siemens Ceo'su Alstom Birleşmesinin Yanında Farklı Seçenekleri Olduğunu Söyledi

Siemens Ceo'su Alstom Birleşmesinin Yanında Farklı Seçenekleri Olduğunu Söyledi

17 dakika önce

– Almanya merkezli teknoloji holdingi Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, Avrupa Birliği yetkililerinin Siemens ve Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom SA birleşmesine izin vermese de, Siemens AG mobilite biriminun parlak bir görünümü olduğunu söyledi.

Siemens Ceo'su Alstom Birleşmesinin Yanında Farklı Seçenekleri Olduğunu Söyledi, System.String[]
Almanya merkezli teknoloji holdingi Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, Avrupa Birliği yetkililerinin Siemens ve Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom SA birleşmesine izin vermese de, Siemens AG mobilite biriminun parlak bir görünümü olduğunu söyledi.

Siemens yıllık gelirlerinin bir önceki çeyrekte neredeyse yarıya inmesinin ardından konuşan Kaeser, iki şirket arasındaki söz konusu birleşmenin "hiçbir şekilde" yapılmayacağını vurgularken, şirketin farklı bir yol izleyebileceği mesajını vererek söz konusu durumun "oldukça dengeli bir görünümde" olduğuna dikkat çekti.

Kaeser iki tarafın da oldukça rekabetçi olduğunu öne sürerken, Avrupa Komisyonu karara varılması için son tarihin 18 Şubat olarak belirlendiğini duyurdu. Kamuya sızdırılan iddialarda ise, AB'deki rekabetçi ortamın üstün gelebileceği söylendi.

Kaeser, iki şirketin tren ve sinyalleşme sektörlerinin birleşmesini sağlayacak bir işlem için sunacağı bir imtiyaz olmadığını belirtti. Geçen hafta şirketler, sinyal sektöründeki varlıklarını satmayı ve uzun vadeli lisans sağlamayı değerlendirmişti.

Kaeser ayrıca, hareketliliğin geleceğine "geriye bakan bürokratlar" veya "ileriye bakan Avrupalılar"ın karar vereceğini söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:44 Kaynak: DHA

Alstom, CEO, Siemens, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor

Kamuda Çalışan İşçilere İlk İlave İkramiye Yarın Ödenecek Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:01:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siemens Ceo'su Alstom Birleşmesinin Yanında Farklı Seçenekleri Olduğunu Söyledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]