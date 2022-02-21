Üye Girişi
Siemens elektrik ürünlerinde 'online' dönem - Son Dakika

Siemens elektrik ürünlerinde 'online' dönem

21.02.2022 13:27
Siemens elektrik ürünlerinde 'online' dönem

Siemens Türkiye, şirketin 4 temel stratejisinden biri olan 'müşteri etkisi' kapsamında online platformu DigiOneNow'ı hayata geçirdiğini duyurdu.

Siemens Türkiye, şirketin 4 temel stratejisinden biri olan 'müşteri etkisi' kapsamında online platformu DigiOneNow'ı hayata geçirdiğini duyurdu. Kullanıcılar DigiOneNow üzerinden şirketin elektrik ürünlerine online olarak erişebilecek aynı zamanda Siemens'in resmi iş ortakları ile buluşma ve iş birliği kurma imkanı da elde edecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, "Siemens Türkiye olarak ülkemizde dijital dönüşümü sahipleniyor, ürün ve çözümlerimizle endüstrilerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor ve müşterilerimize dijital dünyanın avantajlarını sunarak onları desteklemeye devam ediyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz DigiOneNow da bu vizyonun somut bir çıktısı. Dijitalleşme, tüm dünyada satın alma davranışlarında da değişikliğe neden oldu ve online satışlar müşterilerin yeni tercihi oldu. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz DigiOneNow elektrik ürünleri pazarındaki tüm müşterileri kucaklayan ve tek bir çatıda buluşturan yeni nesil dijital bir ekosistem olarak hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

TEK-TIK'LA ONLİNE ALIŞVERİŞ, TEKNİK EĞİTİMLER VE SON MÜŞTERİYE YÖNELİK KAMPANYALAR VAR

Geliştirilen platform pek çok sektöre hitap ettiğini söyleyen Korucuoğlu, "Günlük ihtiyaçların giderilmesini hızlandırıyor, maliyet ve zaman avantajı sunarak kullanıcıları destekliyor. Platformda ürün ve çözümlere hızlı ulaşmanın yanı sıra, Siemens Türkiye müşterileri aynı zamanda tüm iş süreçlerini DigiOneNow ile dijitalleştirerek, çağın gerekliliklerine hızla adapte olabilecek. Diğer taraftan network geliştirme ve potansiyel iş birliklerini hayata geçirmek de DigiOneNow ile mümkün olacak. Platform çok geniş bir hedef kitleye hitap ediyor. Siemens ürün ve çözümlerini satın almak isteyen nihai müşteriler, pano üreticileri, elektrikçiler ve makine imalatçıları ile orta ve büyük ölçekli projeler geliştiren ve satın alma yapan endüstriyel işletmeler DigiOneNow'da buluşuyor. Platform, kullanıcılara ayrıca partner stoklarının gerçek zamanlı sorgulanması ve online teklif talep edilmesi, tek-tık'la online alışveriş, teknik eğitimler ve son müşteriye yönelik kampanyalar gibi birçok avantaj sunuyor" diye konuştu.

BİNLERCE ÜRÜNÜN STOK DURUMUNU AYNI ANDA VE TEK TIKLA ARATARAK BAKILABİLİYOR

Çoklu stok arama modülü olan platform, müşterilerin talep ettiği birden fazla üründen oluşan ürün listesini aratarak, binlerce ürünün Siemens'in iş ortaklarındaki anlık stok durumunu tek tıkla sorgulayabilmesine ve ilgili iş ortağından teklif alabilmesine olanak veriyor.  Aynı zamanda bu özellik ile elektrik ürünlerine ulaşmak isteyenlere de zaman tasarrufu sağlıyor.


Siemens elektrik ürünlerinde 'online' dönem
YORUMLAR
500
Yetenekli Göçmenler/Yüksek Nitelikler ve Ekonomik Kalkınma Çalıştayı İstanbul'da yapıldı Yetenekli Göçmenler/Yüksek Nitelikler ve Ekonomik Kalkınma Çalıştayı İstanbul'da yapıldı Hitit, havacılık sektöründe yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor Hitit, havacılık sektöründe yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye, Siemens, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siemens elektrik ürünlerinde 'online' dönem - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:18 Gelin ve damadı tehlikeye attı! Drift yapmanın cezasını 9 bin TL ödeyerek verdi
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 CHP'li vekilden enflasyon açıklaması gündem olan AK Partili vekile abaküs önerisi: Kargoya vereceğim!
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:44:02. #1.13#
SON DAKİKA: Siemens elektrik ürünlerinde 'online' dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement