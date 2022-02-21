Siemens elektrik ürünlerinde 'online' dönem - Son Dakika

Siemens Türkiye, şirketin 4 temel stratejisinden biri olan 'müşteri etkisi' kapsamında online platformu DigiOneNow'ı hayata geçirdiğini duyurdu. Kullanıcılar DigiOneNow üzerinden şirketin elektrik ürünlerine online olarak erişebilecek aynı zamanda Siemens'in resmi iş ortakları ile buluşma ve iş birliği kurma imkanı da elde edecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, "Siemens Türkiye olarak ülkemizde dijital dönüşümü sahipleniyor, ürün ve çözümlerimizle endüstrilerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor ve müşterilerimize dijital dünyanın avantajlarını sunarak onları desteklemeye devam ediyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz DigiOneNow da bu vizyonun somut bir çıktısı. Dijitalleşme, tüm dünyada satın alma davranışlarında da değişikliğe neden oldu ve online satışlar müşterilerin yeni tercihi oldu. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz DigiOneNow elektrik ürünleri pazarındaki tüm müşterileri kucaklayan ve tek bir çatıda buluşturan yeni nesil dijital bir ekosistem olarak hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

TEK-TIK'LA ONLİNE ALIŞVERİŞ, TEKNİK EĞİTİMLER VE SON MÜŞTERİYE YÖNELİK KAMPANYALAR VAR

Geliştirilen platform pek çok sektöre hitap ettiğini söyleyen Korucuoğlu, "Günlük ihtiyaçların giderilmesini hızlandırıyor, maliyet ve zaman avantajı sunarak kullanıcıları destekliyor. Platformda ürün ve çözümlere hızlı ulaşmanın yanı sıra, Siemens Türkiye müşterileri aynı zamanda tüm iş süreçlerini DigiOneNow ile dijitalleştirerek, çağın gerekliliklerine hızla adapte olabilecek. Diğer taraftan network geliştirme ve potansiyel iş birliklerini hayata geçirmek de DigiOneNow ile mümkün olacak. Platform çok geniş bir hedef kitleye hitap ediyor. Siemens ürün ve çözümlerini satın almak isteyen nihai müşteriler, pano üreticileri, elektrikçiler ve makine imalatçıları ile orta ve büyük ölçekli projeler geliştiren ve satın alma yapan endüstriyel işletmeler DigiOneNow'da buluşuyor. Platform, kullanıcılara ayrıca partner stoklarının gerçek zamanlı sorgulanması ve online teklif talep edilmesi, tek-tık'la online alışveriş, teknik eğitimler ve son müşteriye yönelik kampanyalar gibi birçok avantaj sunuyor" diye konuştu.

BİNLERCE ÜRÜNÜN STOK DURUMUNU AYNI ANDA VE TEK TIKLA ARATARAK BAKILABİLİYOR

Çoklu stok arama modülü olan platform, müşterilerin talep ettiği birden fazla üründen oluşan ürün listesini aratarak, binlerce ürünün Siemens'in iş ortaklarındaki anlık stok durumunu tek tıkla sorgulayabilmesine ve ilgili iş ortağından teklif alabilmesine olanak veriyor. Aynı zamanda bu özellik ile elektrik ürünlerine ulaşmak isteyenlere de zaman tasarrufu sağlıyor.