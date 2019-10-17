Siemens Energy 2020'de faaliyete başlayacak

Alman teknoloji şirketi Siemens'in enerji alanındaki faaliyetlerini tek çatı altında toplamak amacıyla kuracağı Siemens Energy, Nisan 2020'de faaliyete başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Siemens Energy'nin konvansiyonel ve yenilenebilir enerji alanlarını bir araya getireceği belirtildi.

Şirketin Eylül 2020 itibarıyla bağımsız bir yapıya dönüşerek halka açılacağı bildirilen açıklamada, "Şirket, enerji iş alanının Nisan 2020'de ayrı bir tüzel kişiliğe dönüşmesiyle birlikte resmen yürürlüğe girecek. Şirketin sunacağı çözümler, petrol ve gaz, enerji üretimi ve iletimi segmentlerini ve bunlarla ilişkili servis faaliyetlerini kapsayacak şekilde enerji değer zincirinin önemli bir kısmını ele alacak. Mevcut öngörülere göre, Siemens Energy'nin cirosu 27 milyar avroya, dünya genelindeki çalışan sayısı 88 bine, sipariş birikimi de 70 milyar avroya ulaşıyor. Günümüzde dünyadaki enerji arzının yüzde 20'si Siemens teknolojisine dayanıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Çalışanlar da isim önerisinde bulundu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Gaz ve Enerji Operasyon Şirketi Eş-Üst Yöneticisi (CEO) ve Siemens Energy'nin gelecekteki CEO'su Michael Sen, iklim değişikliğinin çok büyük bir sorun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Enerji talebi sürekli artıyor. Aynı zamanda da karbondioksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltmamız gerekiyor. Siemens Energy, kapsamlı portföyüyle müşterilerinin olabilecek en iyi enerji karmasını oluşturabilmeleri için yenilikçi ve güvenilir çözümler sunacak."

Sen, şirket için isim belirleme sürecinin haziran ayında başlatıldığına ve çalışanların isim önerisinde bulunduğuna işaret ederek, "Çalışanların en çok önerdiği ismin de Siemens Energy olması harika bir durum." ifadesini kullandı.

Siemens Gaz ve Enerji Operasyon Şirketi Eş-Üst Yöneticisi Lisa Davis de "Bu, heyecan verici bir yolculuk. Siemens Energy şirketi dünya enerji gündeminin geleceğini şekillendirmek için benzersiz bir fırsat sunacak." değerlendirmesinde bulundu.