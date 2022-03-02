Siemens Energy, Rusya'da yeni işleri durdurdu - Son Dakika
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Siemens Energy, Rusya'da yeni işleri durdurdu

02.03.2022 18:32
Siemens Energy, Rusya'da yeni işleri durdurdu

Almanya merkezli Siemens Energy, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Batılı ülkeler tarafından Moskova'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yönelik tüm yeni ticari faaliyetleri askıya aldığını duyurdu.

Almanya merkezli Siemens Energy, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Batılı ülkeler tarafından Moskova'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yönelik tüm yeni ticari faaliyetleri askıya aldığını duyurdu.

Siemens Energy'den yapılan açıklamada, "Kapsamlı yaptırımlar ve bunların şirketin faaliyetlerine etkisini değerlendirmeye devam edilirken, Rusya'ya tüm yeni ticari ve uluslararası sevkiyatları durdurduk." denildi.

Açıklamada şirketin, yerel bakım ve onarım faaliyetlerine yaptırımlara sıkı sıkıya bağlı kalarak devam edeceği de kaydedildi.

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Ukrayna, Moskova, Siemens, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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