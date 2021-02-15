Siemens Energy ve BASF düşük karbon salınımlı üretim için güç birliği yapıyor - Son Dakika

Siemens Energy ve BASF düşük karbon salınımlı üretim için güç birliği yapıyor

15.02.2021 17:05
Siemens Energy ve BASF düşük karbon salınımlı üretim için güç birliği yapıyor, System.String[]

Siemens Energy ve BASF, endüstriyel alanlar için düşük karbon salınımlı üretim için stratejik iş birliğine imza attı.

Siemens Energy ve BASF, endüstriyel alanlar için düşük karbon salınımlı üretim için stratejik iş birliğine imza attı. İlk olarak BASF'nin Ludwigshafen Projesi için çalışmalara başlanacak olup iki dev şirketin güç birliğiyle hidrojen üretimi, ısı pompaları ve elektrik şebekesinin yenilenmesi amaçlanıyor. Önemli hedeflerin arasında daha düşük karbon ayak izi ve endüstriyel süreçlerde enerji tüketiminin azaltılmasının yanında sürdürülebilir hidrojen ekonomisi oluşturulmasına katkı sunmak yer alıyor.

Siemens Energy, global kimya şirketi BASF ile düşük karbon salınım teknolojileri kullanımı konusunda iş birliğine imza attı. Bu kapsamda BASF'nin kimyasal ürünlerindeki sera gazı emisyonlarını düşürülmesine katkı sağlayacak ticari ürünler geliştirilmesi hedefleniyor. Siemens Energy'nin yenilikçi ürün ve hizmet portföyüyle hayata geçirilecek iş birliğiyle BASF, kimyasal üretimden kaynaklı karbon emisyonunu azaltma hedefini genişletmeyi amaçlıyor. İlk adım Ludwigshafen Projesi olacak.

Siemens Energy CEO'su Dr. Christian Bruch, sektöründe lider konumda olan BASF'nin iklimle uyumlu inovatif ürün üretiminde de öncü olduğunu belirterek "BASF ile güçlerimizi birleştirerek, pilot projelerde kazanılan deneyim aracılığıyla yeni teknolojilerin ve konseptlerin uygulanmasına temel oluşturmak ve böylece proses endüstrisindeki enerji geçişini şekillendirmede aktif bir rol oynamak istiyoruz. Her tür enerji sistemi için güvenilir ve deneyimli bir ortak olarak rolümüzde stratejik hedefimiz, mal ve hizmetlere yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olmak ve aynı zamanda daha sürdürülebilir bir yolda iklim koruma hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunmaktır" dedi.

BASF SE Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Martin Brudermüller, düşük karbon salınımlı teknolojileri kullanmayı hedeflediklerini ve bu konuda Siemens Energy gibi bir ortakla çalıştıkları için mutlu olduklarını belirterek "Bu tür teknolojileri geniş ölçekte kullanmak için gerekli koşullara ve desteğe ihtiyacımız var. Bunun için yüksek miktarda yenilenebilir elektriğe rekabet edilebilir fiyatlarla erişebilmemiz önem taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens Energy ve BASF düşük karbon salınımlı üretim için güç birliği yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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