Yapay fotosentez teknolojisiyle iklim dostu üretim tesisi kuruldu - Son Dakika

Yapay fotosentez teknolojisiyle iklim dostu üretim tesisi kuruldu

Almanya'nın Marl kentinde, Siemens Energy ve Evonik, yapay fotosentez teknolojisiyle kimya endüstrisinde çevre dostu üretim tesisi kurdu.

Yapay fotosentez teknolojisiyle iklim dostu üretim tesisi kuruldu, System.String[]

Almanya'nın Marl kentinde, Siemens Energy ve Evonik, yapay fotosentez teknolojisiyle kimya endüstrisinde çevre dostu üretim tesisi kurdu. Sürdürülebilir kimyasal üretimi için hammadde olarak karbondioksit ve hidrojenin kullanıldığı pilot tesis faaliyete de başladı.

Siemens Energy ve Evonik, karbondioksit ve su kullanarak kimyasal madde üreten bir pilot tesis kurdu. Tesiste üretim yapmak için gereken enerji, yenilenebilir kaynaklarla karşılanıyor.

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen Rheticus projeleri kapsamında hayata geçirilen pilot tesis, Almanya'nın Marl kentinde faaliyete başladı. Tesiste kullanılan inovatif fotosentez teknolojisi, enerji devriminin başarısına önemli bir katkıda bulunacak. Bu proje, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın toplamda 6,3 milyon Euro ile sponsorluk desteği sağladığı Rheticus I ve II araştırma projelerinin en önemli aşamalarından birini temsil ediyor.

Siemens Energy CEO'su Christian Bruch, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Hedefimiz, inovatif teknolojileri kullanarak yeni ve daha sürdürülebilir çözümler sağlamak. Hidrojen ve karbondioksit elektrolizi teknolojimizle, temiz elektrikten sürdürülebilir malzeme uygulamalarına bir köprü kuruyoruz. Siyaset, bilim ve Evonik gibi iş ortakları arasındaki bu yakın iş birliği, bu yönde önemli bir adımı temsil ediyor" açıklamasında bulundu.

DOĞAYI ÖRNEK ALAN İNOVATİF TEKNOLOJİ

Power-to-X fikrini, başarıyla hayata geçirmenin yolunu gösteren Rheticus araştırma projesi, Alman Hükümeti'nin enerji sistemi dönüşümü konusundaki en büyük araştırma girişimlerinden biri olan Copernicus'un projelerinden doğdu.

Rheticus kapsamında kurulan deney tesisinin arkasındaki yapay fotosentez fikri için ise araştırmacılar, doğadan ilham aldı. Tıpkı bitkilerin karbondioksit ve sudan birkaç aşamada şeker üretmek için güneş enerjisini kullanması gibi, yapay fotosentez de elektroliz yoluyla karbondioksit ve sudan bakterilerin yardımıyla değerli kimyasallar üretmek için yenilenebilir enerjileri kullanıyor. Bu tür yapay fotosentez, bir enerji deposu görevi görüyor ve böylece karbon döngüsünü kapatmaya ve atmosferdeki karbondioksit kirliliğini azaltmaya yardımcı oluyor.

Tesis, Siemens Energy tarafından geliştirilen bir CO2 elektrolizörü, bir su elektrolizörü ve Evonik'in teknik uzmanlığını taşıyan bir biyoreaktörden oluşuyor. Mevcut Rheticus proje fazı başarıyla tamamlandıktan sonra, Evonik ve Siemens Energy, karbondioksitten özel kimyasallar veya yapay yakıtlar gibi enerji açısından zengin ve değerli maddeler üretebilen benzersiz bir platform teknolojisine sahip olacak.


Yapay fotosentez teknolojisiyle iklim dostu üretim tesisi kuruldu

araştırma, Almanya, Siemens, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yapay fotosentez teknolojisiyle iklim dostu üretim tesisi kuruldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı         
18:34
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü         
14:00
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:39:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapay fotosentez teknolojisiyle iklim dostu üretim tesisi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei