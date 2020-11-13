Siemens Energy ve Linde Mühendislik'ten iş birliği - Son Dakika

Siemens Energy ve Linde Mühendislik'ten iş birliği

13.11.2020 11:31
Siemens Energy ve Linde Mühendislik'ten iş birliği, System.String[]

Siemens Energy ve Linde Mühendislik, petrokimya tesislerinde emisyonu azaltma ve enerji verimliliğini arttırma amacıyla stratejik bir ortaklığa imza atıyor.

Siemens Energy ve Linde Mühendislik, petrokimya tesislerinde emisyonu azaltma ve enerji verimliliğini arttırma amacıyla stratejik bir ortaklığa imza atıyor.

Siemens Energy açıklamasına göre, şirketler bu iş birliği sayesinde petrokimya tesislerinin sürdürülebilirliğini ve performansını artırmak amacı ile karşılıklı olarak tamamlayıcı portföylerinden ve yetkinliklerinden yararlanacak.

Bu iş birliği kapsamında iki şirket, petrokimya tesislerinin performansı ve sürdürülebilirlik seviyesini yükseltmek adına teknolojilerini ve sundukları ekipmanları geliştirmek üzere güçlerini birleştirecek.

Siemens Energy ve Linde, mevcut teknolojileri doğrultusunda petrokimya tesislerinin karbondan arındırılması ile güç ve buhar tüketimini optimize ederek emisyon azalımı yoluyla enerji verimliliğinde artış sağlamak için çeşitli ortak keşifler yapacak. Ayrıca çalışmaların değerlendirileceği alanlar içinde, aralarında gaz türbinleri, buhar türbinleri, kompresörler ve jeneratörlerin de olduğu Siemens Energy ürünlerinin kullanımı ve Linde'nin buhar kırıcı (steam cracker) teknolojisi ile olefin üretimi, saflaştırılması ve ayrımı ile ilgili işlemler de yer alacak. Şirketler ayrıca müşterilerin karbondan arındırma girişimlerini desteklemek için yenilenebilir teknolojilerden ve enerji depolamadan nasıl yararlanılabileceği konusunda da çalışmalar yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Energy Endüstriyel Uygulamalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Thorbjoern Fors, "Düşük emisyonlu enerji sistemlerini tasarlama ve inşa etme konusundaki deneyimimizin, Linde'nin buhar kırıcı teknolojisi ve ilave işleme kademelerindeki uzmanlığıyla birleşmesi, karbondan arındırma ve maliyetleri düşürme konusunda yoğun baskı altında olan petrokimya müşterileri için muazzam bir değer sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Linde Mühendislik, Global Satış ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John van der Velden ise iş birliğinin Siemens ve Linde'nin yıllardır süren güvenli iş ilişkilerinin üzerine inşa edildiğini aktararak, "Bu güçlü iş birliği sektörün daha sürdürülebilir, karlı bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olmak ve müşterilerimize etilen üretimi için daha verimli bir çözüm sunmak açısından önemli bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.?

Siemens Energy ve Linde Mühendislik'ten iş birliği

Siemens, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siemens Energy ve Linde Mühendislik'ten iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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