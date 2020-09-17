Enerji şirketi yeniden yapılandırma sonrası stratejisini açıkladı - Son Dakika

Enerji şirketi yeniden yapılandırma sonrası stratejisini açıkladı

Siemens'in konvansiyonel ve yenilenebilir enerji alanlarını bir araya getiren ve bağımsız bir şirkete dönüştürülen Siemens Energy, yeniden yapılandırma sonrası stratejisini açıkladı.

Enerji şirketi yeniden yapılandırma sonrası stratejisini açıkladı, System.String[]
Siemens'in konvansiyonel ve yenilenebilir enerji alanlarını bir araya getiren ve bağımsız bir şirkete dönüştürülen Siemens Energy, yeniden yapılandırma sonrası stratejisini açıkladı. Dünya Sermaye Piyasası Günü etkinliğinde paylaşılan stratejinin merkezinde hızlandırılmış karlı büyüme bulunuyor.

Enerji sistemlerinin küresel çapta değişimden geçtiği, aynı zamanda fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki dengenin değiştiği bu dönemde toplumların ve dünya genelindeki şirketlerin önündeki başlıca güçlüklerden biri, artan enerji talebini karşılarken bir yandan da iklimi korumak ve bunun ekonomik açıdan uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak. Dünyada üretilen elektriğin yaklaşık altıda birinin kendi teknolojileri ile olduğunu duyuran Siemens Energy, 90'dan fazla ülkede bulunan 91 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Şirket gelecekteki sürdürülebilir enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çekiyor.

Güçlü bir finansal temeli bulunduğuna vurgu yapan Siemens Energy'nin bağımsız bir şirket olarak sahip olduğu stratejisinin ilk aşamasını, 2023 mali yılına kadar Gaz ve Enerji bölümünün karlılığını ve nakit akışını artırmaya odaklanmak oluşturduğunu duyurdu. Şirket yeniden yapılandırma sonrası stratejisini şöyle açıkladı;

"Şirket, operasyon mükemmelliği için en önemli kaldıraçlar arasında bulunan daha yalın bir maliyet yapısını, optimize edilmiş lojistiği, merkezi satın almayı ve uygunsuzluk maliyetlerini azaltmayı değerlendiriyor. Siemens Energy'nin 2023 mali yılı hedefi ise yüzde 6,5 ila 8,5'luk bir kar marjına ulaşmak."

"TÜRKİYE'YE ENERJİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Siemens içinde yer alan enerji alanının ayrı bir şirket olarak yapılandırılmasının önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Siemens Energy Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Levent Dinçer, "Siemens Energy olarak yeniden yapılandırma sürecimiz sonrası, enerji sektöründe daha da güçlü bir marka ile ilerleyip kapsamlı portföyümüz sayesinde Türkiye'ye enerji vermeye devam edeceğiz" dedi.

Siemens Energy stratejisinin temelinde yer alan bir başka konunun ise Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) olduğunu belirttiği açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni benimsiyor ve 2030'a kadar kendi operasyonlarında iklime zararsız olmayı, aynı zamanda çalışan sağlığı ve güvenliği için sıkı hedefler belirlemeyi taahhüt ediyor. Bunun ötesinde, kapsayıcılık ve çeşitlilik de Siemens Energy'nin sürdürülebilirlik stratejisinin başlıca unsurları arasında yer alıyor. Yönetim Kurulu, çeşitliliği güçlendirmek için kadın yöneticilerin sayısını 2025 yılına kadar en az yüzde 25, 2030 yılına kadar ise en az yüzde 30 oranında artırmayı hedefliyor."

Siemens Energy Başkanı ve CEO'su Christian Bruch, şirketin bu yöndeki çalışmaları hakkında, "Siemens Energy, günümüzdeki enerji dünyasının bir aynası. Kapsamlı ve yüksek çeşitlilikteki ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda sera gazlarının düşürülmesine yönelik gayretleri de destekleyebiliyoruz. Bu bizi, müşterilerimize enerji geçişi konusunda destek vermek için ideal bir konuma yerleştiriyor" diyor.

5 BİN AR-GE ÇALIŞANI, 24 BİNİ AŞAN PATENT

Siemens Energy, Ar-Ge odağını yapılandırma sonrasında da sürdürmeye devam edeceğini her yıl 1 milyar Euro'luk Ar-Ge bütçesi ayıran şirketlerinin 5 bin kişilik Ar-Ge kadrosu ve 24 bini aşan patenti bulunduğuna dikkat çekti.


- İstanbul

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Siemens, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerji şirketi yeniden yapılandırma sonrası stratejisini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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