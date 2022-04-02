Siemens Ev Aletleri, kahve makinesi EQ.700'ü tanıttı - Son Dakika

Siemens Ev Aletleri yeni nesil tam otomatik kahve makinesi EQ.700'ü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Ev Aletleri yeni ürünü, tam otomatik kahve makinesi Siemens EQ.700'ü kahveseverlere tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, Siemens'i anlatan en doğru tanımın "İlham Veren Vizyoner" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günlük yaşantımızdaki yoğun koşuşturma hali ev aletleriyle de rahatça bağlantı kurulmasını sağlayan ve bu dinamizme kolayca ayak uydurabilen akıllı teknolojileri, hayatımızın bir parçası haline getirdi. Diğer taraftan farklı kahve türleri konusunda bilinçlenen tüketici artık kendi kişiselleştirilmiş kahve deneyimini yaşamak, dilediği çekirdek ve aromayla kahve keyfine evinin konforunda ulaşmak istiyor.

Siemens Ev Aletleri, sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojiyi odağına alan bir marka olarak, giriş segmentten, premium segmente kadar farklı ürün alternatifleriyle tüm tüketicilere eşsiz kahve deneyimi sunabilen güçlü bir ürün portföyüne sahip. Tanıttığımız EQ.700 tam otomatik kahve makinemiz de tek bir dokunuşla birçok ülkeye özgü uluslararası kahve çeşidini keşfedebileceğiniz, hassas aroma teknolojisiyle kişiye özel bir kahve deneyimi sunuyor. Bu hedefte tüketicilerimizin ve kahveseverlerin gelişen ihtiyaç ve lezzet beklentilerini karşılayacak ürünler sunmaya devam edeceğiz."

10 ülkeden 29 farklı kahve çeşidi

Siemens EQ.700 tam otomatik kahve makinesi, 10 farklı ülkeden 29 ek kahve seçeneği ile üst segment tam otomatik kahve makineleri arasında en geniş içecek seçeceğini sunuyor. 9 inçlik tam dokunmatik TFT ekranı kahveseverlerin basitçe kaydırarak menüden kahveyi kişisel zevklerine göre kişiselleştirmek için menüden seçim yapmalarını sağlıyor.

Sezgisel, akıllı telefon benzeri kullanıcı arayüz deneyimi sayesinde iSelect ekranı ile tam otomatik kahve makinesinin yönetimi konforlu hale geliyor. Kaydırma ve dokunarak seçme fonksiyonları, içecek görselinden doğrudan kahve hazırlama, tek ekranda ayarlanabilir süt oranı, kahve sertliği gibi içecek tercihleri kolayca seçilebiliyor.