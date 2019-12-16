Siemens Ev Aletleri'nden İzmir'e iki yeni "deneyim" mağazası - Son Dakika
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Siemens Ev Aletleri'nden İzmir'e iki yeni "deneyim" mağazası

6 saat önce

Siemens Ev Aletleri, yeni nesil "deneyim" mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Siemens Ev Aletleri'nden İzmir'e iki yeni

Siemens Ev Aletleri, yeni nesil "deneyim" mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Karşıyaka Hilltown AVM ve Urla'da Bamboo AVM'de deneyim mağazalarını aynı gün hizmete açan Siemens Ev Aletleri, ziyaretçilere Siemens'in zengin ürün çeşitliliğini, tasarımlarını ve teknolojilerini deneyimleme fırsatı sunuyor.


Siemens Ev Aletleri, tüketicilerin Siemens'in ileri teknoloji ürünlerine daha yakın olmalarını sağlamak amacıyla deneyim mağazalarını yaygınlaştırıyor. Mayıs ayında İzmir'deki ilk deneyim mağazasını açan Siemens Ev Aletleri, şimdi de Karşıyaka Hilltown AVM ve Urla'da Bamboo AVM'de yeni nesil mağazalarını tüketicilerle buluşturdu. Karşıyaka Hiltown AVM'de Doğan DTM Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilsev ev sahipliğinde; Bamboo AVM'de ise Kalkan DTM sahipleri Durmuş ve Çağrı Kalkan ev sahipliğinde açılış törenleri gerçekleştirildi. BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu'nun katılımıyla gerçekleşen açılış törenlerinde, davetliler canlı mutfak alanında şeflerin hazırladığı lezzetleri tattı.


Antalya'da ilk konsept mağaza


Açılışta yaptığı konuşmada İzmir'de iki yeni deneyim mağazasını daha hayata geçirmekten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu "Müşterilerimizi geleceğin evlerine ilham veren teknolojiler ile buluşturmak ve deneyimlemelerini sağlamak için deneyim mağazası yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda İzmirlilerle ilk deneyim mağazamızı buluşturmuştuk, bugün ise iki ayrı adresimiz daha oldu. Bir yandan yarın Antalya'da ilk konsept mağazamızı açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüketicilerimizin Siemens'in zengin ürün çeşitliliğini, ürün özelliklerini, yenilikçi teknolojilerini daha geniş alanlarda deneyimleyerek satın alma imkanı bulacakları 'yaşam alanlarımızı' artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Siemens Ev Aletleri'nin 300 metrekarelik alana sahip Karşıyaka Hilltown AVM ve 150 metrekarelik alana sahip Bamboo AVM mağazasında canlı mutfak, kahve deneyim alanı, küçük ev aletleri ve elektrikli süpürge deneyim alanı, Home Connect (bağlı ürünler) deneyim alanı gibi her ürün grubu için ayrı bir bölüm bulunuyor. - İZMİR

Karşıyaka, Siemens, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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