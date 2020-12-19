Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor - Son Dakika

Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor

19.12.2020 11:11

Siemens Ev Aletleri'nin bu yıl 4. kez destek verdiği Contemporary İstanbul'un Plugin Yeni Medya bölümünde ham maddenin dijital sanatta nasıl işlendiği 15 sanatçının farklı üretim şekilleri üzerinden ele alınacak.

Siemens Ev Aletleri'nin bu yıl 4. kez destek verdiği Contemporary İstanbul'un Plugin Yeni Medya bölümünde ham maddenin dijital sanatta nasıl işlendiği 15 sanatçının farklı üretim şekilleri üzerinden ele alınacak.

Yapay zekanın sanattaki etkisini gösteren eserlerin yer alacağı RW. [post-] temalı Plugin sergisi, Esra Özkan'ın küratörlüğünde 21 Aralık-6 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirilecek.

İleri teknolojiyi ve tasarımı odağına alan Siemens Ev Aletleri'nin bu yıl 4. kez desteklediği Contemporary Istanbul'un Plugin bölümünde yapay zekanın sanattaki etkisini gösteren birbirinden ilginç eserler yer alacak.

Contemporary İstanbul Plugin Yeni Medya Direktörü Esra Özkan ve Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ekin Sarfati, Contemporary İstanbul'un Plugin Yeni Medya bölümünü ve Siemens Ev Aletleri'nin desteğini AA muhabirine anlattı.

"Siemens Ev Aletleri'yle de geleceği evlerimize getiriyoruz"

Sarfati, Siemens Ev Aletleri'nin ileri teknolojiyi estetik tasarımlarla bir araya getiren bir marka olduğuna dikkati çekerek, "Bu vizyon ile 2017 yılından bu yana Contemporary İstanbul'un teknoloji ve sanatı bir araya getiren Yeni Medya Plugin bölümünün sponsoruyuz." dedi.

Teknolojinin artık hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Sarfati, "Akıllı teknolojiler sayesinde bağlanılabilir aletlerle hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Tüketicilerin teknolojiyi çekinmeden hayatlarının bir parçası haline getirmelerini ve insan dokunuşuyla teknolojide nasıl farklılıklar yarattıklarını kendilerine göstermek istiyoruz. Pandemi döneminde teknoloji artık vazgeçilmez. Evlerimizin içinde ve dışında, yaşamımızın tüm alanında bağlanılabilir ev aletleriyle hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Siemens Ev Aletleri'yle de geleceği evlerimize getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Contemporary İstanbul Yeni Medya Plugin bölümünün 21 Aralık-6 Ocak arasında açık olacağını ifade eden Sarfati, geleceğin sanat deneyimine ortak olmak isteyen sanatseverleri davet ettiklerini söyledi.

"Plugin'de veri sanatı, biosanat ve yeni medyanın farklı özelliklerini gösteriyoruz"

Contemporary İstanbul Plugin Yeni Medya Küratörü Esra Özkan ise bu yıl RW. [post-] temasıyla 17 sanatçıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl RW. [material] temasıyla hammadde temamız vardı. Bu yıl bu hammadenin sanatın hangi estetik dil, hangi yorum ve perspektifleriyle işlendiğini anlatıyoruz. Sergimizde yapay zeka ve makine öğrenmesi alanında çalışan sanatçılar yer alıyor." şeklinde konuştu.

Dünyanın dört yanından önemli galerileri, sanatçıları ve koleksiyonerleri bir araya getirecek fuarın Plugin Yeni Medya bölümündeki işlere Virtual Contemporary İstanbul gösteriminde de yer verildiğini ifade eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl özellikle RW. [post-] temasıyla dijital sanatın estetik dilini, verinin ham maddesini, nasıl işlendiğini ve yapay zekanın sanattaki etkisini konu edinirken, post-dijital ve post-human kavramlarını tartışmaya açıyoruz. Dijital çağ ile gelen yeni değişimlerin sanatta nasıl kabul gördüğünü anlatıyoruz. Aynı zamanda değişen insanlık algısı da post-human kavramıyla nasıl harmanlanarak farklı estetik değerlere yol açtığını anlatıyoruz. Plugin özelinde ise veri sanatı, biosanat ve yeni medyanın farklı özelliklerini gösteriyoruz. Bio-art bizim için önemli konulardan biri. Siemens Ev Aletleri'yle birlikte dördüncü yılımızı geçiriyoruz. Teknolojiye öncü firma olarak bize verdiği desteklerle hem tasarımı hem sanat hem de tüm bunların birleşimindeki farklı yansımaları bu alanımızda anlatıyoruz."

Contemporary İstanbul Plugin Yeni Medya bölümünde Mario Klingemann, Can Büyükberber, Hideaki Okawa ve Sofia Crispo'nun da aralarında olduğu 15 sanatçının eserlerine yer veriliyor.

Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor
Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor
Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor
Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor

İstanbul, Siemens, Estetik, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı SGK, koronadan vefat eden sağlıkçıların "meslek hastalığı" işlemlerine dair yol haritasını belirledi Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık         
11:19
Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü         
10:50
5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı         
10:36
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 12:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei