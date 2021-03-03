Siemens Gamesa'nın dünyadaki altıncı Ar-Ge merkezi Türkiye'de kuruldu - Son Dakika

Siemens Gamesa'nın dünyadaki altıncı Ar-Ge merkezi Türkiye'de kuruldu

03.03.2021 10:43
Siemens Gamesa'nın dünyadaki altıncı Ar-Ge merkezi Türkiye'de kuruldu, System.String[]

Yenilenebilir enerji alanında global ölçekte faaliyet gösteren Siemens Gamesa, İzmir'de Türkiye'nin ilk ve tek rüzgar türbini Ar-Ge merkezini kurdu.

Yenilenebilir enerji alanında global ölçekte faaliyet gösteren Siemens Gamesa, İzmir'de Türkiye'nin ilk ve tek rüzgar türbini Ar-Ge merkezini kurdu. Şirket, dünyadaki 6 Ar-Ge merkezinden biri olan İzmir Ar-Ge Ofisi, geliştirdiği yeni teknolojileri hem Türkiye pazarına sunacak hem de buradan teknoloji ihraç edecek.

Siemens Gamesa, Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi yatırımı ile küresel araştırma kapasitesini genişleterek rüzgar enerjisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Siemens Gamesa İzmir Ar-Ge Merkezi, ülkenin rüzgar enerjisi potansiyelini geliştirmeye ve Türkiye'de yenilenebilir enerji için yeni bir gelecek sağlamaya yardımcı olurken, burada geliştirilen teknolojiler şirketin küresel operasyonları için ihraç edilecek.

Teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli istihdam oluşturan Siemens Gamesa İzmir Ar-Ge Merkezi, yurt dışında çalışan başarılı Türk mühendislerini de tersine beyin göçü ile bünyesine katarak 64 kişilik bir ekiple faaliyete başladı. Şirket orta vadede bu kapasiteyi artıracak.

Türkiye'deki mühendislik altyapısına güven

İzmir Ar-Ge Merkezi'nin şirketin dünya genelindeki altıncı global teknoloji merkezi olduğunun altını çizen Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt, "İzmir Ar-Ge Merkezimiz, diğer Siemens Gamesa Ar-Ge Merkezleri ile iş birliği içinde, Siemens Gamesa'nın en son teknoloji platformlarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. 64 kişilik ekibimiz global Ar-Ge projelerimizde görev alıyor ve 3-5 yıl sonrasının teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şirket olarak Türkiye'deki mühendislik altyapısına güveniyoruz" dedi.

Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt ayrıca Ar-Ge Merkezini büyütmek için çalışmalara devam edileceğini ve çeşitliliği güçlendirmek için kadın mühendislerin istihdamına odaklanacaklarını da ifade etti.

Siemens Gamesa Onshore CEO'su Lars Bondo Krogsgaard ise, "İzmir'deki yeni Ar-Ge Merkezimiz, Türkiye'ye olan bağlılığımızı ve Türkiye'nin büyüme potansiyeline olan güvenimizi gösteriyor. En yeni teknolojilerimizi ülkeye sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu Ar-Ge Merkezinin ve son derece deneyimli Türk mühendislerinin yeteneklerinin bize önemli faydalar sağlayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de rüzgar türbini tasarımı yetkinliği oluşturuluyor

Siemens Gamesa İzmir Ar-Ge Merkezi, Türkiye'de rüzgar türbini teknolojisi alanında güçlü bir bilgi birikimi oluşturacak. Bu, komponent üreticileri ve üniversitelerle yeni teknoloji geliştirme projeleri ile prototiplendirme için yapılan iş birlikleri kapsamında da desteklenecek.

Merkezin operasyonları için yerelleştirmenin de kritik bir faktör olduğuna dikkat çeken Siemens Gamesa CEO'su Çiçekliyurt, "Merkezimiz, uzmanlık alanında eşsiz bir konumda bulunuyor. Türkiye'de ilk ve tek yerli rüzgar türbini Ar-Ge Merkezi ile Türkiye'ye muazzam bir bilgi birikimi aktarılması söz konusu. Kısa bir süre geçmesine rağmen Merkezimizde geliştirilen bazı teknolojilerin patent alma sürecine de başladık. Merkezin operasyonları için yerelleştirme de odak alanlarından biri olacak. Yerli üreticiler Ar-Ge Merkezimizden mühendislik desteği alıyor, bilgi ve teknoloji transferinden yararlanıyor. Ar-Ge Merkezi açıldığından beri başarıyla tamamladığımız yerelleştirme projelerinin sayısı 12'ye ulaştı" dedi. - İSTANBUL

Siemens Gamesa'nın dünyadaki altıncı Ar-Ge merkezi Türkiye'de kuruldu
Siemens Gamesa'nın dünyadaki altıncı Ar-Ge merkezi Türkiye'de kuruldu
Siemens Gamesa'nın dünyadaki altıncı Ar-Ge merkezi Türkiye'de kuruldu

Araştırma Geliştirme, Siemens, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens Gamesa'nın dünyadaki altıncı Ar-Ge merkezi Türkiye'de kuruldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı "Kiraz"ın dramı bitmiyor! Bu kez de dayakla fuhşa zorlayan zanlıların akrabaları ölümle tehdit ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:33
Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü         
10:24
CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı         
09:59
Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi         
09:50
İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler         
09:35
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Bıraktığı not sonrası intihar etti: Bana iftira attınız, ölüm sebebim oldunuz Bıraktığı not sonrası intihar etti: Bana iftira attınız, ölüm sebebim oldunuz         
09:06
Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir         
09:03
Filyasyon görevlisi kılığına girip büfeden 6 bin liralık sigara çaldı Filyasyon görevlisi kılığına girip büfeden 6 bin liralık sigara çaldı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı         
13:51
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 10:58:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siemens Gamesa'nın dünyadaki altıncı Ar-Ge merkezi Türkiye'de kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei