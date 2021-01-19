Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretiminde iş birliği - Son Dakika

Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretiminde iş birliği

19.01.2021 11:19
Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretiminde iş birliği, System.String[]

Siemens Gamesa ve Siemens Energy, rüzgar gücüyle hidrojen üretmeye yönelik iş birliğiyle 5 yılda yaklaşık 120 milyon avro değerinde yatırım yapmayı hedefliyor.

Siemens Gamesa ve Siemens Energy, rüzgar gücüyle hidrojen üretmeye yönelik iş birliğiyle 5 yılda yaklaşık 120 milyon avro değerinde yatırım yapmayı hedefliyor.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Siemens Gamesa ve Siemens Energy, iklim krizini çözebilmek için ekonominin karbonsuzlaştırılması konusunda güç birliği yapıyor.

Paris Anlaşması çerçevesinde, gelecek dönemde dünyanın yüksek miktarda yeşil hidrojene ihtiyaç duyacağı ve yeşil hidrojen üretimi için gereken enerjinin büyük kısmının rüzgardan sağlanacağı öngörüsüyle iş birliğine giden iki şirket, 5 yılda yaklaşık 120 milyon avro değerinde yatırım yapmayı hedefliyor. Proje geliştirme çalışmalarına Siemens Gamesa'nın 80 milyon avro, Siemens Energy'nin ise 40 milyon avro tutarında yatırım yapması planlanıyor.

Şirketler, ???????söz konusu iş birliği kapsamında, doğrudan yeşil hidrojen üretmek için bir elektrolizörü tek bir senkronize sistem olarak offshore (deniz üstü) rüzgar türbinine tamamen entegre eden inovatif bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Andreas Nauen, şirketin offshore rüzgar enerjisi sektöründe 30 yıldan fazla tecrübesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Global enerji sisteminin karbonsuzlaştırılmasında çok büyük bir rol oynayan rüzgar türbinlerimiz ve rüzgar gücüyle hidrojen elde edilmesi potansiyeli, bunu enerjiyi yoğun kullanan endüstriler için de yapabileceğimiz anlamına geliyor. Çalışanlarımızın daha yeşil bir geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunmasından gurur duyuyorum."

Siemens Energy Üst Yöneticisi Christian Bruch ise "Biz, oldukça esnek elektrolizör teknolojisinden faydalanarak sürdürülebilir offshore enerji üretiminin geleceğini şekillendirebilecek ve yeniden tanımlayabilecek bir şirketiz. Bu geliştirmelerle, offshore rüzgarın fazla olduğu bölgelerin taşıdığı potansiyel, hidrojen ekonomisi için erişilebilir hale gelecek. Bu gelişmeler rüzgar enerjisini depolamamızı ve taşımamızı sağlayarak ekonominin karbon ayak izini azaltmanın mükemmel bir örneğini temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paris Anlaşması, Offshore, Yatırım, Siemens, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretiminde iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti         
12:00
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı         
10:44
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:24:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretiminde iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei