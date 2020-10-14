Teknoloji şirketi geleceğin çalışma ortamını 'Comfy' ile başlattı - Son Dakika

Teknoloji şirketi geleceğin çalışma ortamını 'Comfy' ile başlattı

14.10.2020 11:16
Teknoloji şirketi geleceğin çalışma ortamını 'Comfy' ile başlattı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, sosyal yaşamı etkilediği kadar, çalışma alışkanlıklarını da değiştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, sosyal yaşamı etkilediği kadar, çalışma alışkanlıklarını da değiştirdi. Alman teknoloji şirketi Siemens, pandemi sürecini göz önüne alarak 'Comfy' uygulamasını devreye aldı. Çalışanların güvenli bir şekilde iş yerlerine dönüşüne yardım ettiği belirtilen ve Türkiye pazarı ile de buluşan uygulamanın, Siemens içinde global çapta 600 lokasyonda devreye alındığı duyuruldu. Türkiye'de ilk olarak Siemens'in Kartal ve Gebze kampüslerinde uygulanmaya başlayan Comfy ile daha esnek ve geleceğe dönük çalışma yöntemlerinin temelinin atıldığı belirtildi.

Alman teknoloji devi Siemens, çalışanların pandemi sonrası yeniden güvenli bir şekilde çalışma ortamına dönüşünü desteklemek için Comfy uygulamasını devreye aldığını açıkladı. Siemens'in Türkiye pazarıyla da buluşturduğu Comfy uygulaması, şirket içinde de hayata geçiriliyor. Global çapta 600 Siemens lokasyonunda başlayacak olan Comfy uygulaması Türkiye'de ilk etapta Siemens'in Kartal ve Gebze kampüslerinde kullanılmaya başladı.

"GELECEĞİN AKILLI OFİSLERİNİN YOLUNU AÇACAK"

Siemens uygulama ile ilgili, "İş yeri deneyimi çözümü olan Comfy ile çalışanlar, bina ve asansör girişlerinde mobil geçiş kartları ile 'temassız' işlem yapabilecek. Doluluk oranı yönetimi sistemi ise çalışanların Siemens Comfy uygulaması üzerinden konferans odalarını ve çalışma masalarını rezerve etmelerini sağlayacak. Son aşamada 30 ülkede 100 bin Siemens çalışanı tarafından kullanılabilir olacak olan Comfy uygulaması, ilk aşamada COVID-19 pandemisi sırasında iş yerine yeniden dönüşe olanak sağlarken, ikinci aşama da ise geleceğin akıllı ofislerinin yolunu açacak." bilgisini paylaştı.

"COMFY İLE GERÇEK ZAMANLI DENEYİM"

Siemens, Comfy'i hizmete sunmanın ikinci aşamasında, iş yeri deneyimini zenginleştirmek için daha fazla özelliği de ekleyebileceğini de belirttiği açıklamasında, "Çalışanlar ihtiyaç doğrultusunda toplantı odalarını ve çalışma masalarını rezerve edebilecek, haritalar üzerinde ofisler ve kampüslerde gezinebilecek, iş arkadaşlarının yerini görebilecek ve konforu sağlamak üzere herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadan sıcaklık ve aydınlatma düzeylerini kişiselleştirebilecek. Ek olarak, Siemens'in sahip olduğu Enlighted şirketinin IoT sensörleri ağını devreye alma seçeneği de olacak. Bu ağ Comfy ile entegre olduğunda çalışanların masa, oda ve ofislerin doluluğunu gerçek zamanlı olarak görmesine olanak tanınacak." ifadelerine yer verdi.

Comfy'nin Pandemi ile birlikte değişen çalışma ortamlarında güvenli ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çalışma ortamı sunacağını dile getiren Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Direktörü Tolga Afşin, "İçinde bulunduğumuz pandemi, hem bireysel hem de çalışma ortamlarımızda büyük değişikliklere neden oldu. Bu ihtiyacı öngörerek, Siemens'in uzun yıllara dayanan deneyim ve teknoloji bilgi birikimini Comfy uygulamasında bir araya getirdik. Comfy ile hedefimiz veriyi en iyi şekilde kullanarak, iş yerleri için güvenli ve akıllı bir deneyim sunmak. Türkiye pazarıyla buluşturduğumuz ve mobil bir uygulama üzerinden erişilebilen Comfy'i, Siemens Türkiye olarak biz de Kartal ve Gebze kampüslerimizde devreye alarak çalışanlarımız için daha güvenli bir çalışma ortamı sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Siemens, uygulama ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Comfy şirketlere, güvenli ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çalışma ortamı sunarken, çalışanların güncel gelişmelerden haberdar olmasını ve verimli bir şekilde çalışmasını da sağlayabiliyor. Bir Siemens şirketi olan Comfy, şirketlerin daha iyi bir çalışan deneyimi için daha akıllı, daha kişiselleştirilmiş çalışma ortamları geliştirmesini destekliyor. Comfy Insights ofislerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamaları ve iyileştirmeler yapmaları için işletmelere analitik bir gösterge paneli sunarak geleceğin iş yerleri için daha akıllı, daha verimli ve veri odaklı bir strateji sağlıyor."


- İstanbul
Teknoloji şirketi geleceğin çalışma ortamını 'Comfy' ile başlattı
Teknoloji şirketi geleceğin çalışma ortamını 'Comfy' ile başlattı
Teknoloji şirketi geleceğin çalışma ortamını 'Comfy' ile başlattı
Teknoloji şirketi geleceğin çalışma ortamını 'Comfy' ile başlattı

Koronavirüs, Türkiye, Siemens, Kartal, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Teknoloji şirketi geleceğin çalışma ortamını 'Comfy' ile başlattı - Son Dakika Ekonomi

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