Siemens Healthineers'dan korona kahramanlarına destek

Siemens Healthineers Türkiye, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Türk Eğitim Vakfı (TEV) Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na destek olmaya devam ediyor. Şirket, 2020 Haziran ayında Siemens Türkiye genelinde başlayan #BeraberceGeleceğe Projesi'nin devamı olarak TEV'in Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na katkıda bulunduğunu açıkladı.

Siemens Healthineers Türkiye, pandemi döneminin başlangıcından bu yana kritik önemi daha da artan çözümlerinin, sağlık profesyonellerine ve hastalara en iyi şekilde hizmet sunması için çalışmalarına devam ediyor. Verilen bilgiye göre, bu konuda örnek teşkil eden uygulamalarıyla dikkat çeken şirketin COVID-19 salgınıyla mücadeleye katkısı yalnızca bu alanla sınırlı değil. Şirket, 2020 yılının Haziran ayında Siemens genelinde başlayan #BeraberceGeleceğe Projesi'ni 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yeniden hayata geçirerek sosyal sorumluluk projesini devam ettiriyor. Şirket bu kapsamda Türk Eğitim Vakfı (TEV) Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na katkıda bulundu.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, 14 Mart Tıp Bayramı için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi hakkında şu açıklamada bulundu: "Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin çalışanları olarak, bizim için mücadele eden, hayatını feda eden sağlık profesyonellerinin çocuklarına destek olmanın hepimizin görevi olduğuna inanıyorum. Koronavirüs salgının en yoğun dönemlerinde yaşamları pahasına ön cephede savaşan kahramanlarımıza borcumuzu ödememiz elbette mümkün değil. Ancak onlara olan minnettarlığımızı sunmanın en anlamlı yollarından birinin bu olduğunu düşünüyoruz. Biz de iyiliğe inanan ve dayanışmadan güç alan bir ekip olarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nda korona kahramanlarına olan minnettarlığımızı bir kez daha göstermek istedik". - İSTANBUL