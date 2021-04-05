Siemens Healthineers Türkiye, eğitim serilerinde geleceğin profesyonelleriyle buluştu - Son Dakika

Siemens Healthineers Türkiye, eğitim serilerinde geleceğin profesyonelleriyle buluştu

05.04.2021 12:04
Siemens Healthineers Türkiye, eğitim serilerinde geleceğin profesyonelleriyle buluştu, System.String[]

Siemens Healthineers Türkiye'nin, Beykent Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği eğitim serisi 2 aylık yoğun bir maratonun ardından tamamlandı.

Siemens Healthineers Türkiye'nin, Beykent Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği eğitim serisi 2 aylık yoğun bir maratonun ardından tamamlandı. Eğitimler online olarak gerçekleşti.

Siemens Healthineers Türkiye, ülkede sağlık sektörünün gelişimine yalnızca yenilikçi ürün ve çözümleriyle değil, eğitime sunduğu destekle de katkıda bulunuyor. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerle iş birlikleri yapan şirket, geleceğin sağlık profesyonellerinin kariyer yaşamlarına donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmak için eğitim serileri düzenliyor. Şirket, bu eğitim serilerinden birini de çok yakın bir zamanda tamamladı. Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi ile şirketin ortaklığında gerçekleşen eğitim, 2 aylık yoğun bir maratonun ardından Şubat ayında sona erdi.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşen eğitimler, In Vivo ve In Vitro olmak üzere iki alanda düzenlendi. Bu kapsamda şirketin uzmanları, sağlık sektöründe bugünün ve geleceğin en önemli konularını, en yenilikçi teknolojileri, en güncel gelişmeleri ve geleceğe yönelik trendleri üniversitenin öğrencileriyle paylaştı. Eğitimlerde öğrenciler, merak ettikleri soruları alanındaki uzman isimlere doğrudan sorma olanağı yakalarken, şirketin çalışanları ile kariyer yolculukları konusunda fikir alışverişinde de bulundu.

Eğitim içerikleri

Verilen bilgiye göre, üniversite ve şirket iş birliğinde düzenlenen eğitim serisinin In Vivo etkinlikleri kapsamında Görüntüleme Serisi, Terapi Serisi, Görüntüleme Yönetim Serisi, Dijital Sağlık Hizmetleri Serisi, Hasta Deneyimini İyileştirmek, Araştırma Geliştirme ve Görüntüleme ve Terapide Kariyer olmak üzere yedi alanda toplam 18 eğitim sunuldu.

Görüntüleme Eğitimleri Serisi ile MR görüntülemeden moleküler görüntülemeye kadar 6 farklı görüntüleme alanındaki temel teknikler, sistem bileşenleri, kullanım alanları, yeni gelişmeler, küresel ve yerel pazar eğilimleri şirket uzmanları tarafından üniversitelerin öğrencilerine anlatıldı. Terapi Serisi ile anjiyo, C-kollu, hibrit ameliyathane ve girişimsel terapiler ele alınırken Görüntüleme Yönetim Serisinde de Servis Yönetimi ve Proje Yönetimi ile iki eğitim gerçekleşti.

Aynı zamanda sağlık sektöründe bugünün ve geleceğin en önemli konuları arasında yer alan dijital sağlık hizmetlerine yönelik üç ayrı eğitim de düzenlendi. In Vivo etkinlikleri, Hasta Deneyimini İyileştirmek, Araştırma-Geliştirme ve Görüntüleme ve Terapide Kariyer eğitimleri ile tamamlandı.

In Vitro etkinliklerinde ise, alanında tecrübeli Siemens Healthineers uzmanları tarafından Temel Diagnostik, Diyagnostikte Yeni Teknolojiler ve Diagnostik'in Klinik Değeri ile üç seride sekiz ayrı eğitim gerçekleşti. Temel Diagnostik eğitiminde, laboratuvarlar ve tanı süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Öğrencilere geçmişten günümüze klinik laboratuvarda yaşanan değişimler ve diagnostik sürecinin aşamaları hakkında bilgi verildi. Yeni Teknolojiler eğitim serisinde ise laboratuvarların günümüz ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara yeni nesil Immunoassay, Biyokimya, Koagülasyon, Hematoloji ve Hasta başı cihazlar ile cevap verme şekilleri tartışıldı. Laboratuvar uzmanlarının ve klinisyenlerin, diagnostik alanındaki dijital çözümlerle nasıl desteklendiği gerçek hayattan örneklerle anlatıldı.

Diagnostik'in Klinik Değeri eğitim serisinde de hemen her alanda tanı ve tedavi süreçlerine rehberlik eden şirketin testleri hakkında klinik ve uygulama eğitimleri verildi. Bu testlerden COVID-19 tanısında kullanılan PCR, antikor ve antijen testlerinin yanı sıra pandemi döneminde önem kazananlar diğer destekleyici testler konusunda da öğrencilere bilgi verildi. Yoğun bir ilgi gören eğitimlerin sonunda katılımcılar, Katılım Belgesi aldı.

Şirketin, sağlık sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve bilgi birikimini gelecek nesillerle paylaşmak için üniversite iş birlikleri ve eğitimler gerçekleştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Siemens Healthineers Türkiye, eğitim serilerinde geleceğin profesyonelleriyle buluştu

Beykent Üniversitesi, Pandemi, Siemens, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens Healthineers Türkiye, eğitim serilerinde geleceğin profesyonelleriyle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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