Siemens Healthineers Türkiye Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde altın ödül kazandı

Siemens Healthineers Türkiye'nin online Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, 18'inci Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 'Sağlıkta Yılın En Başarılı İletişim/PR Kampanyası' seçilerek iletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden birini almaya hak kazandı.

Siemens Healthineers Türkiye tarafından Nisan 2021'de www.cekimgucu.siemens-healthineers.com üzerinden erişime açılan Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında bulunan Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nden Altın Ödül almaya hak kazandı.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri'ne yaklaşık 4 bin proje başvuruda bulundu. Siemens Healthineers Türkiye'nin dünyada bir ilki temsil eden Algoritmalar ve Bitkiler sergisi, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Sağlıkta 'Yılın En Başarılı İletişim/PR Kampanyası' kategorisinin kazananı oldu.

Dünyanın önde gelen iş ödülleri programlarından biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri için her yıl 70'i aşkın ülkeden tüm sektörlerdeki kurumlardan binlerce başvuru yapılıyor. Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde ödül alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için tüm dünyadan üst düzey yöneticiler değerlendirmelerde bulunuyor. Bu yılki Stevie Ödülü kazananları, Haziran-Ağustos ayları arasında değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 260'tan fazla yöneticinin değerlendirmeleriyle belirlendi.

"TEKNOLOJİ, BİLİM VE SANATIN BİR ARAYA GELDİĞİ PROJE"

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, kazanılan ödül hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Algoritmalar ve Bitkiler sergimizi bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine teşekkür ederiz. Teknoloji, bilim ve sanatın bir araya geldiği ve bu anlamda bir ilki temsil eden projemizle dünyanın en saygın iş ödüllerinden biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nden Altın Ödül almak bizim için gurur verici. Bu keyifli projede emeği geçen herkese katkıları için teşekkür ederim."

18'inci Stevie Uluslararası İş Ödülleri için bu yıl ödül töreni pandemi önlemleri nedeniyle 8 Kasım'da online olarak gerçekleştirilecek. Ödül programı hakkında ayrıntılı bilgi için www.StevieAwards.com/IBA adresini ziyaret edebilirsiniz.