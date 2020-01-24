Siemens, Hindistanlı ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın alıyor - Son Dakika

Alman teknoloji şirketi Siemens'in merkezi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan elektrikli ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın almak konusunda anlaştığı bildirildi.

Siemens'ten yapılan açıklamada, şirketin, satın almak amacıyla bir süredir görüşmeler yürüttüğü Hindistan şirketi C&S ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Buna göre, C&S Electric'in yüzde 99'ı için Siemens 267 milyon avro ödeyecek.

Açıklamada, satın almanın gerekli izinlere bağlı olduğu da vurgulandı.

Dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından birisi olan Hindistan'da, şirketler için altyapı ve enerji arzını iyileştirme konusunda büyük fırsatlar bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu satın almayla, Siemens, Hindistan'ın hava alanları, konut, inşaat ve altyapı sektörlerindeki varlığını artırmayı hedefliyor.

1966'da kurulan C&S Electric'in 3 fabrikasında 5 bin çalışanı bulunuyor. Şirketin 2019 cirosunun 150 milyon civarında olduğu hesaplanıyor.