Siemens, Hindistanlı ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siemens, Hindistanlı ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın alıyor - Son Dakika

Siemens, Hindistanlı ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın alıyor

6 saat önce

Alman teknoloji şirketi Siemens'in merkezi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan elektrikli ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın almak konusunda anlaştığı bildirildi.

Siemens, Hindistanlı ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın alıyor, System.String[]

Alman teknoloji şirketi Siemens'in merkezi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan elektrikli ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın almak konusunda anlaştığı bildirildi.

Siemens'ten yapılan açıklamada, şirketin, satın almak amacıyla bir süredir görüşmeler yürüttüğü Hindistan şirketi C&S ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Buna göre, C&S Electric'in yüzde 99'ı için Siemens 267 milyon avro ödeyecek.

Açıklamada, satın almanın gerekli izinlere bağlı olduğu da vurgulandı.

Dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından birisi olan Hindistan'da, şirketler için altyapı ve enerji arzını iyileştirme konusunda büyük fırsatlar bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu satın almayla, Siemens, Hindistan'ın hava alanları, konut, inşaat ve altyapı sektörlerindeki varlığını artırmayı hedefliyor.

1966'da kurulan C&S Electric'in 3 fabrikasında 5 bin çalışanı bulunuyor. Şirketin 2019 cirosunun 150 milyon civarında olduğu hesaplanıyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Siemens, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Max Kruse: Şampiyon olmadan Fenerbahçe'den ayrılmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi, Angela Merkel'i mest etti Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:45:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siemens, Hindistanlı ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]