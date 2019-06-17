Son Dakika Haberleri: Siemens'in İzmir'deki ilk deneyim mağazası açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Siemens'in İzmir'deki ilk deneyim mağazası açıldı

1 saat önce

Siemens'in Ankara ve İstanbul'dan sonraki yeni deneyim mağazası İzmir Alsancak Biz Elektronik, faaliyetlerine başladı.

Siemens'in İzmir'deki ilk deneyim mağazası açıldı, System.String[]
Siemens'in Ankara ve İstanbul'dan sonraki yeni deneyim mağazası İzmir Alsancak Biz Elektronik, faaliyetlerine başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Ev Aletleri, İzmir'deki ilk deneyim mağazasını, BSH Türkiye Üst Yönetisi (CEO) Gökhan Sığın'ın ve Siemens yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen tören ile açtı.
Açılışta şef Ebru Yalman'ın mağaza içinde bulunan canlı mutfak alanında Siemens Ev Aletleri ürünleriyle hazırladığı özel menüsü lezzet dolu anlar yaşatırken, davetliler geleceğin evlerini deneyimleme fırsatı buldu.
Siemens deneyim mağazasında yemek pişirme etkinliklerinin yapılabileceği canlı mutfak alanı ile tüketicilerin solo ve ankastre tam otomatik kahve makinelerinin performansını ve teknolojilerini inceleyebilecekleri kahve deneyim alanı bulunuyor.
Ev aletlerini mobil cihazlar üzerinden kontrol edilmesini sağlayan Home Connect teknolojisini de yakından tanıma fırsatı sunan mağazada, tüm beyaz eşya ürünlerinin detaylı anlatıldığı farklı noktalar yer alıyor.
Siemens'in konsept mağazaları, tüketicilerine markanın zengin ürün çeşitliliğini, ürünlerin özelliklerini ve yenilikçi teknolojilerini deneyimlemelerini sağlayarak özel bir satın alma tecrübesi yaşatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:52 Kaynak: AA
İstanbul, Ankara, İzmir, Siemens
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor HDP, ortak yayını değerlendirdi: İstanbul seçmenini etkilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siemens'in İzmir'deki ilk deneyim mağazası açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]