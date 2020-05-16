Siemens'in "Termal kalkan"ı, ateş ölçme kuyruklarına son verecek - Son Dakika

Siemens'in "Termal kalkan"ı, ateş ölçme kuyruklarına son verecek

Siemens, vücut ısısını 5 metre uzaklıktan anlık olarak ölçebilen ve maske varlığını tespit edebilen "Termal Kalkan" sistemiyle uzun kuyruklara çözüm üretti.

Siemens'in

Siemens, vücut ısısını 5 metre uzaklıktan anlık olarak ölçebilen ve maske varlığını tespit edebilen "Termal Kalkan" sistemiyle uzun kuyruklara çözüm üretti.

Siemens'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Termal Kalkan" sistemiyle ateş ölçümü yapan personelin riski ortadan kaldırıldığı gibi uzun kuyrukların oluşması da engellenerek toplum sağlığı korunacak.

Koronavirüs kapsamında alınan önlemler çerçevesinde oluşan uzun kuyruklara çözüm olacak "Termal Kalkan" sistemi, 5 metreye kadar mesafeden anlık ölçüm yapan ve kişilerin maske takıp takmadığını tespit ediyor.

Siemens Akıllı Altyapılar, tarafından geliştirilen Siveillance Termal Kalkan (Siveillance Thermal Shield) binaya giriş yapacak kişilerin vücut ısısını anlık ölçerken sonuçları video ve kurumsal erişim sistemlerine entegre ediyor.

Vücut ısısını 5 metre mesafeden temassız olarak ölçen Termal Kalkan, alanda görevli izleme personelinin güvenliğini de sağlıyor.

En yüksek doğruluk seviyesini sağlamak için kameralar vücut ısısını göz hizasında ölçüyor. Sonucun pozitif olması, sesli ve görsel alarmları tetikliyor.

Ardından vücut ısısının yüksek olduğu tespit edilen kişiye tıbbi termometre ile ikinci bir ölçüm daha yapılıyor. Bu ölçümde de riskli bir durum saptanırsa, resmi makamlar tarafından belirlenen prosedürler hayata geçiriliyor.

Siveillance Termal Kalkan, üçüncü parti görüntüleme kameralarını, Siveillance Video güvenlik platformu ve Siemens'in diğer güvenlik sistemleriyle birleştiriyor.

Böylece ölçümler, kurumsal güvenlik çözümlerinin iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor.

Siemens, Termal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:52 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siemens'in 'Termal kalkan'ı, ateş ölçme kuyruklarına son verecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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