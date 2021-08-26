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Siemens'in yeni yangın söndürme portföyü ihtiyaca uygun doğal çözümler sunuyor - Son Dakika

Siemens'in yeni yangın söndürme portföyü ihtiyaca uygun doğal çözümler sunuyor

26.08.2021 11:53
Siemens'in yeni yangın söndürme portföyü ihtiyaca uygun doğal çözümler sunuyor, System.String[]

İşletmelerde iş sürekliliğin sağlanması için güvenlik çözümlerinin yeterliliği büyük önem taşıyor.

İşletmelerde iş sürekliliğin sağlanması için güvenlik çözümlerinin yeterliliği büyük önem taşıyor. Siemens'in çevre dostu ve sürdürülebilir ürün portföyü verimli bir tasarım süreci sağlarken, yangın güvenliği sisteminin yaşam döngüsünü destekliyor.

Siemens Akıllı Altyapılar, yeni ve doğal söndürme maddelerinden oluşan Sinorix NXN yangın söndürme portföyünü piyasaya sundu. Verilen bilgiye göre canlıların, varlıkların ve iş sürekliliğinin korunmasına odaklanan yeni yangın söndürme portföyü, geleneksel yangın güvenliği çözümlerini çağın gerekliliklerine uygun şekilde yenilemek için sadelik ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor. Portföydeki söndürme maddeleri, doğal gazlar olan argon, nitrojen ve karbon dioksitten oluşuyor. Bu sayede özel uygulama alanları için ideal çözümler sunuyor. Örneğin argon, kimyasal madde depolama alanlarında; nitrojen, kritik elektrik altyapıları için ve karbondioksit de insansız alanlarda güvenle kullanılabiliyor. Yeni Sinorix NXN portföyünde, yalnızca atmosferimizde doğal olarak bulunan ajanlar ve bileşenler kullanılıyor ve bunlar çevreye zarar vermiyor. Ayrıca yeni portföy, kompakt ve çok yönlü ürün tasarımı sayesinde azaltılmış bir ekolojik ayak izine sahip.

Yeni Sinorix NXN yangın söndürme portföyü hakkında şu bilgiler verildi:

Yeni Sinorix NXN yangın söndürme maddeleri kimyasal etkisi olmayan inert gazlardan (belirli şartlar altında kimyasal reaksiyona girmeyen gaz) oluşuyor ve bu sayede yangınla temas halinde zararlı reaksiyonlara veya ikincil etkilere yol açmıyor. Aktif hale getirilen yangın söndürme maddeleri bir yangına müdahale durumunda dahi temizlik veya bertaraf için geride herhangi bir kalıntı bırakmıyor. Bu sayede de iş operasyonlarının hızlı bir şekilde yeniden başlamasını sağlıyor. İnert maddelerde elektrik iletkenliğinin zayıf olması, bu çözümleri kritik altyapıların korunmasının önemli olduğu tüm uygulamalarda ideal seçenek haline getiriyor. Argon, nitrojenve karbon dioksit; A (katı), B (yanıcı sıvılar) ve C (yanıcı gazlar) sınıflarındaki yangınlar için mükemmel söndürme özellikleri sunarken, argon gazı özellikle D (metal yangınları) ve E (elektrik kaynaklı yangınlar) sınıfı yangınlar için ideal çözümü sunuyor. Yeni doğal yangın söndürme maddeleri, ODP (Ozon İnceltme Potansiyeli) içermiyor ve bu sayede düzenleyici kısıtlamalara veya aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmaya tabi bulunmuyor. Portföydeki ürünler EN standartlarına ve yönergelerine uygun olmakla birlikte bu yangın söndürme çözümünün sürdürülebilirliği, VdS ve CNPP dahil olmak üzere uygun sertifikalarla da destekleniyor.

Yeni tasarım konsepti

Siemens'in yeni ADV teknolojisi (Advanced Double Actuation Valve- Gelişmiş Çift Hareketli Valf), bir yangın söndürme sisteminin tüm yaşam döngüsü aşamalarında maliyet tasarrufu sağlıyor ve verimliliği artırıyor. Ürün portföyü, tüm madde türleri için aynı olan çok kullanımlı bileşenlerin dahil edilmesiyle sadeleştirildi. Ayrıca, artık tüm basınç aralıkları (8-360 bar) için sadece tek tip pnömatik aktüatör ve hem elektrikli hem de pnömatik aktivasyon için yalnızca tek tip silindir valfi kullanılıyor. Bu da tasarım sürecini daha esnek ve verimli hale getiriyor (örneğin, yeni konfigürasyonlar veya yeni söndürme maddeleri için hesaplamalar daha hızlı yapılıyor). ADV teknolojisi, silindir değişimi ve kurulum için gereken süreyi kayda değer ölçüde iyileştiriyor. Böylece, kullanıcılar bir yangın söndürme sistemini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde kurup bakımını yapabiliyor.

Yaşam döngüsü desteği oluşturma

Şirket, yerel temsilciliklerine ek olarak, Viyana'da bir Yetkinlik Merkezi ve İsviçre'de yeni ve özel söndürme çözümlerinin test edilip geliştirildiği bir test tesisini işletiyor. Bu tesisler, yeni ve oldukça zorlu uygulamalar için özel uzmanlık sağlıyor. Ayrıca şirket, şartname metinleri, BIM verileri, online ürün seçimi, yapılandırma, sipariş ve çevrimiçi hesaplama araçları da dahil olmak üzere en yeni dijital araçlarla bina yaşam döngüsünün tamamını destekliyor. Şirketin sunduğu uzmanlık, tasarım bilgisi ve deneyim; yoğun mühendislik çalışmalarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor, yangın güvenliğini artırırken proje maliyetlerini en aza indiriyor.

Yeni söndürme sistemleri, güvenliği artırmak ve riskleri azaltmak için yangın algılama ve tahliye de dahil olmak üzere eksiksiz yangın güvenliği çözümlerine kolay entegrasyon için geliştirildi. Bu entegrasyon ayrıca işletme ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltan bulut tabanlı dijital hizmetleri etkinleştirerek tesis yönetimini de optimize ediyor.

Şu anda sadece Avrupa'da satışta olan yeni Sinorix NXN portföyü, daha sonra küresel çapta da satışa sunulacak. - İSTANBUL

Siemens'in yeni yangın söndürme portföyü ihtiyaca uygun doğal çözümler sunuyor

Kimyasal, Siemens, Karbon, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens'in yeni yangın söndürme portföyü ihtiyaca uygun doğal çözümler sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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