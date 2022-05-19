Siemens Mobility CEO'su Michael Peter: "Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlıyız" - Son Dakika
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Siemens Mobility CEO'su Michael Peter: "Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlıyız"

19.05.2022 12:59

Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Michael Peter, Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu plan Türkiye'de Siemens olarak yaptıklarımızın çoğunu gerçekten yerelleştirme, yerel bir tedarikçi tabanını genişletme ve gelecekte yurt dışına...

Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Michael Peter, Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu plan Türkiye'de Siemens olarak yaptıklarımızın çoğunu gerçekten yerelleştirme, yerel bir tedarikçi tabanını genişletme ve gelecekte yurt dışına ihraç etme fırsatı sunuyor." dedi.

Peter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ulaştırma projelerinin başarısına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Siemens'in Türkiye'de uzun yıllardır ulaşım projelerinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Peter, "Türkiye ile çok fazla ilişkimiz ve çok fazla güven var." dedi.

Peter, Siemens'in tedarik zincirinde Türk tedarikçileri kullanmayı öğrendiğini anlatarak, "Türkiye'ye yüksek hızlı trenlerimizi teslim ettik. Aynı zamanda Türk tedarikçileri zincirimizde kullanmayı öğrendik. Örneğin ABD'ye yaptığım son ziyarette Türkiye'den Bozankaya şirketi ile trenlerimiz için inşa ettiğimiz bazı ekipmanları gördüm." diye konuştu.

Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlı olduklarını belirten Peter, "Bu plan için çok heyecanlıyım. Türkiye'de Siemens olarak yaptıklarımızın çoğunu gerçekten yerelleştirme ve yerel bir tedarikçi tabanını genişletme ve gelecekte yurt dışına ihraç etme fırsatı sunuyor." dedi

Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile şu anda 13 bin seviyesinde olan demir yolu hat uzunluğunun 2053'te 28 bin 590 kilometreye çıkarılacağının altını çizen Peter, "130 hızlı tren daha gerekecek ve trafik yoğunluğu 30 yılda 10 katına çıkacak. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, dünya genelinde trafik yoğunluğu büyümesi yaklaşık üç kat öngörülüyor.

Açıkça görülüyor ki, Türkiye demir yoluna geçiyor. ve ülkenin büyüyen ve daha fazla hareket eden genç bir nüfusu var. Böylesine büyük bir program gerçekten de Türkiye'de sanayiyi yerelleştirmek için kullanılmalı ve bu harika bir fırsat." yorumunu yaptı.

Siemens Mobility Üst Yöneticisi Michael Peter, Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın nisa ayı başında açıklandığını hatırlatarak, "Planda sonraki adımları bekliyoruz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye ile birlikte neler yapabileceğimiz konusunda çok aktif görüşmeler yapmak konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Siemens Mobility CEO'su Michael Peter: Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlıyız
Siemens Mobility CEO'su Michael Peter: Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlıyız
Siemens Mobility CEO'su Michael Peter: Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlıyız
Siemens Mobility CEO'su Michael Peter: Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlıyız

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Kaynak: AA

Michael Peter, Siemens, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Siemens Mobility CEO'su Michael Peter: "Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı konusunda heyecanlıyız" - Son Dakika
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