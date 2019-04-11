Siemens Mobility'den Ulaşımda Yenilikçi Çözümler

FUARİZMİR'de 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 8. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'na katılan Siemens Mobility, ulaşım sektöründeki yenilikçi çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

FUARİZMİR'de 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 8. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'na katılan Siemens Mobility, ulaşım sektöründeki yenilikçi çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.



Yüksek hızlı ve banliyö trenlerle birlikte bu alanda geniş bir portföye sahip olduklarını belirten Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rasim Cüneyt Genç, hem ana hat raylı sistemler hem de şehir içi raylı sistemler konusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek hızlı trenler, yük vagonları ve banliyö trenleri üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Şehir içi ulaşımda sinyalizasyon ve toplu taşıma için tramvay ve metro gibi geniş bir yelpazeleri bulunduğunu anlatan Genç, "Alman kökenli bir Türk şirketiyiz. Firmamızın Türkiye'de varlığı 163 yıl öncesine dayanıyor. 1913 yılında İstanbul'daki atlı ulaşımı elektrikli tramvay sistemine getirdik. 100 yıl sonra Türkiye'nin ilk çok yüksek hızlı trenlerinin kullanıma sokulmasını sağladık. 7 adet çok hızlı tren setlerimiz Ankara-Konya, Ankara- Eskişehir hattında çalışıyor. Bunun yanısıra, ilave 10 adet yüksek hızlı tren setimiz 2020 yılının başından itibaren yolcu taşımaya başlayacak. İstanbul metrosunda sinyalizasyonun yükseltilmesi ve Ankara-Eskişehir hattı, Karadeniz tünelleri olmak üzere karayollarında çalışmalarımız var. Yaklaşık 75 kilometre uzunluğunda tünelin elektromekanik işlerini yapıyoruz. Bu, Türkiye'deki toplam tünellerin yüzde 25'ine tekabül ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim köprülerinin elektromekanik işlerini yürütüyoruz. Karayolları ulaşımında akıllı trafik sistemleri için çözümler getiriyoruz. Daha hızlı ve daha güvenli yolculuk amaçlıyoruz" dedi.



HEDEF RAYLI SİSTEM ÜRETİMİNİ ARTIRMAK



Türkiye'deki ulaşım sektöründe alt yapının her geçen yıl yenilendiğine dikkat çeken Genç, hedeflerle ilgili şunları söyledi: "Türkiye'de yaklaşık 15 yıldır yoğun bir yatırım yapılıyor. 2023 yılına kadar 25 bin kilometreye çıkartılması ve 15 bin kilometre daha raylı ulaşım sistemleri yapılması söz konusu. Çok büyük bir yatırım ve pazar potansiyeli var. Türkiye'deki stratejimiz sadece satmak değil, aynı zamanda bu alanda son teknolojinin Türkiye'ye getirilmesi ve uzmanlıkların geliştirilmesi yönünde. Üretici ve tedarikçi olarak hedeflerimiz var. Türkiye'de raylı sistemler üretim ve mühendisliğinin arttırılması için çalışıyoruz. Bunlar kısa soluklu çalışmalar değil. 5 yıldır planlama yapıyoruz. Ar-Ge ve üretim konusunda planlarımızı ilerletiyoruz."



ELEKTRO ULAŞIM İLE AKILLI TRAFİĞE KATKI



Yeni sayılabilecek e-mobility kavramının elektro ulaşım olarak da adlandırılabileceğini dile getiren Cüneyt Genç, Siemens Mobility olarak konuyla ilgili yatırımlarını şöyle anlattı:



"Dünya üzerindeki nüfusun önümüzdeki 30-35 yıl içerisinde 2.5 milyar daha artacağı ve yaklaşık 9 milyarlara yaklaşacağı öngörülüyor. Nüfusun yüzde 65'inin büyükşehirlerde yaşayacağı düşünüldüğünde ulaşımın önemi daha da artıyor. Çevre kirliliği ve gürültü konusunda sıkıntılar artıyor. Hem enerji hem ulaşım alanında yerleşik ve geniş çözümlere sahip şirket olarak elektro ulaşıma öncülük ediyoruz. Enerji ve şehir içi ulaşım düzenlemesi, trafik sinyalizasyonu ve hava kirliliği ile çevresel etkilerini ölçerek trafiği çevresel etkilerin en az olduğu noktalara yönlendiren sistemler geliştiriliyor. Almanya'da pilot uygulamalar yapıldı ve başarılı sonuçlar elde ediliyor."



Cüneyt Genç, son olarak çevre dostu ulaşıma önem verdiklerini söyleyerek, ürünlerin yaklaşık yüzde 95'inin geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlandığını anlattı. Genç, çözümlerin otomasyon ve akıllı trafik sistemlerine yönlendirildiğini sözlerine ekledi.



- İzmir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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