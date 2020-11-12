Siemens Sinumerik One Dynamics ile iş verimliliğini artıracak üç yeni teknoloji paketi - Son Dakika

Siemens Sinumerik One Dynamics ile iş verimliliğini artıracak üç yeni teknoloji paketi

12.11.2020 12:55
Siemens Sinumerik One Dynamics ile iş verimliliğini artıracak üç yeni teknoloji paketi, System.String[]

Siemens, yazılım sürümü NCU-SW 6.14 ile yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden sistemi CNC Sinumerik One için üç güçlü teknoloji paketi sunuyor.

Siemens, yazılım sürümü NCU-SW 6.14 ile yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden sistemi CNC Sinumerik One için üç güçlü teknoloji paketi sunuyor.

Siemens açıklamasına göre, One Dynamics Operate, One Dynamics 3-axis milling ve One Dynamics 5-axis milling teknoloji paketleri, içerdikleri yazılım fonksiyonları ile atölye tipi üretimde işleme adımlı diyalog programlamadan, CAD-CAM programlı iş parçalarının yüksek yüzey kalitesi ile yüksek performanslı işlenmesine kadar geniş bir alanda kullanıcılara destek oluyor.

Siemens, dijital ikiziyle iş süreçlerinin tamamen sanal ortamda simüle ve test edilmesine yardımcı olarak bir devrim niteliği taşıyan CNC Sinumerik One'ı geliştirmeye devam ediyor. Siemens, NCU-SW 6.14 yazılım sürümü ile "Doğuştan dijital" CNC Sinumerik One için One Dynamics Operate, One Dynamics 3-axis milling ve One Dynamics 5-axis milling olmak üzere, üretim bölümünde programlama yapan ve CAM ile oluşturulan CNC programlarını uygulayan CNC kullanıcılarının verimliliklerini artıracak üç farklı teknoloji paketini kullanıcılar ile buluşturuyor.

Verimli programlama, görselleştirme ve kusursuz hareket kontrolü

Sinumerik One Dynamics Operate paketi, başarısı kanıtlanmış sinumerik işleme çevrimleri ve işleme teknolojisine yönelik frezeleme ve tornalama için yüksek kaliteli bir CNC simülasyonu ile kullanıcısını üretimde verimli programlama ile destekliyor. Bunun yanında kullanıcılara, NC programlarına ve iş parçası belgelerine erişim için çok çeşitli seçenekler sağlanıyor. Kağıtsız üretim seçeneğine sahip olan kullanıcı aynı zamanda 3D CAD verilerini üretim ortamında çok kısa bir süre içinde görselleştirme imkanı tanıyor.

Sinumeric One Dynamics 3 milling ve Sinumeric One Dynamics 5 axis milling paketleri ise serbest biçimli yüzey işlemede CAM tarafından oluşturulan CNC programlarının çalıştırılması için kusursuz hareket kontrolü ve mükemmel iş parçası yüzeyleri sağlayan Top Surface ve Top Speed Plus CNC fonksiyonlarını kullanıcılara sunuyor.

Mükemmel yüzeyler ve üretimde verimlilik için: Top Surface ve Top Speed Plus

CAM sisteminden gelen geometrik verilerin kontrol edildiği Top Surface fonksiyonu ile akıllı bir algoritma kullanılarak veriler CNC'de işleme sırasında kontrol ve optimize ediliyor. Böylelikle, takım ve kalıp imalatında, uçak parçalarının imalatında veya tıbbi teknolojide yüzey kalitesi, kalıp doğruluğu ve üretim verimliliği gibi özel gereklilikleri olan, geometrik açıdan karmaşık kalıp bileşenleri gibi serbest biçimli yüzeylerin frezelenmesi esnasında yüksek yüzey kalitesine ulaşma avantajı sağlanıyor.

Top Speed Plus ise, yeni filtre teknolojisi sayesinde kontur doğruluğunun güvenilir bir şekilde korunmasını sağlıyor. Özel uygulamaya bağlı olarak işleme sürelerini yüzde 30'a kadar azaltabilen bu özellik, CAM ile oluşturulan CNC programları ile frezeleme için birim maliyetlerinin azaltılarak üretim verimliliğin artırılmasını mümkün kılıyor.

Sinumerik One Dynamics'in fonksiyonları, makine üreticisinin herhangi bir devreye alma çalışması yapmasını gerektirmeden, etkinleştirildikten sonra kullanım için hazır hale gelmesinin yanında, CNC kontrolünün yazılım fonksiyonları oldukları için de makineye veya makine mekaniklerine ayrıca bir müdahale gerektirmiyor. İşleme kalitesi ve hızı açısından özellikle zorlu ihtiyaçları olan kullanıcılar için Sinumerik One Dynamics paketlerinin de ötesine geçen Sinumerik CNC fonksiyonları, kullanıcılar tarafından isteğe bağlı olarak pakete eklenebiliyor. Operatörün bağımsız makinesi için makine üreticisi tarafından aktifleştirilmesi, makine istatistiklerine ve dinamiklerine uyumlandırılması gereken bu ek fonksiyonlar, baştan uca verimli ve kaliteli bir üretim süreci sunuyor.

Siemens, Atölye, Makine, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siemens Sinumerik One Dynamics ile iş verimliliğini artıracak üç yeni teknoloji paketi - Son Dakika Ekonomi


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