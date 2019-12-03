Son Dakika Haberleri: Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi geleneksel yılsonu toplantısını gerçekleştirdi
Son Dakika Ekonomi Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi geleneksel yılsonu toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi geleneksel yılsonu toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Siemens Türkiye'nin Tedarik Zinciri Yönetimi geleneksel hale gelen yıllık toplantısının dokuzuncusunu gerçekleştirdi.

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi geleneksel yılsonu toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Siemens Türkiye'nin Tedarik Zinciri Yönetimi geleneksel hale gelen yıllık toplantısının dokuzuncusunu gerçekleştirdi. Siemens Türkiye yöneticileri ve satın alma birimlerinin 2019 mali yılını ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdiği yıllık toplantı kapsamında bir sosyal sorumluluk projesine de destek oldu.


Siemens Türkiye'nin Tedarik Zinciri Yönetimi, bu sene dokuzuncusunu düzenlediği yıllık toplantısını 29 Kasım'da şirketin Kartal'daki Kampüsü'nde gerçekleştirdi. Siemens yöneticilerinin ve satın alma çalışanlarının bir araya geldiği 9'uncu Tedarik Zinciri Yönetimi Yıllık Toplantısı'nda 2019 mali yılı değerlendirilirken gelecek dönem stratejileri ve hedefleri de ele alındı. Toplantı kapsamında bu sene de bir sosyal sorumluluk projesine destek olan SCM ekibi, 'Oyuncak Kardeşliği' ile çocukları sevindirdi.


Toplantı, Siemens Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye CFO'su Thomas Kolbinger, Siemens Genel Gider Satın Alma Global Direktörü Joachim Scholz, Siemens Avusturya Tedarik Zinciri ve EMEA2 Direktörü Peter Hinteregger'in katılımıyla gerçekleşen panelle başladı. Moderatörlüğünü Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Tuğrul Günal'ın üstlendiği panelde, Türkiye'deki tedarik zinciri ekibinin özellikle müşteri memnuniyeti konusunda yakaladığı başarıya dikkat çekildi. Toplantı, Siemens Türkiye'den farklı birim ve yöneticilerin katıldığı panellerle devam etti.


Oyuncak Kardeşliği projesine destek


Siemens Türkiye'nin Tedarik Zinciri Yönetimi, yıl sonu toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl bir yenisini daha ekledi. İmkanı olmayan çocukları oyuncaklarla buluşturmak üzere hayata geçirilen Oyuncak Kardeşliği projesine destek veren ekip, bu kapsamda bir kadın girişimciden temin ettiği 100 adet oyuncağı Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara ulaştırdı. - İSTANBUL

Türkiye, Siemens, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı
Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi geleneksel yılsonu toplantısını gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]