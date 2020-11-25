Siemens'ten 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri - Son Dakika

Siemens'ten 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri

25.11.2020 10:35
Siemens'ten 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri, System.String[]

Siemens Ev Aletleri'nin yeni 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri, geniş kapasiteleri sayesinde kullanıcılarına zamandan tasarruf sağlarken, yenilikçi leke çıkarma ve suda bekletme teknolojileri ile tek seferde hijyenik yıkama sonuçları almaya yardımcı oluyor.

Siemens Ev Aletleri'nin yeni 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri, geniş kapasiteleri sayesinde kullanıcılarına zamandan tasarruf sağlarken, yenilikçi leke çıkarma ve suda bekletme teknolojileri ile tek seferde hijyenik yıkama sonuçları almaya yardımcı oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makinelerinde leke türüne göre ideal yıkama süresini ve sıcaklığını ayarlayan program, standart programlara göre daha etkili bir temizlik sunuyor.

Yenilikçi leke çıkartma teknolojisi stainRemoval ve suda bekletme özelliğine sahip Siemens WG52A2X0TR, WG52A2XVTR, WG52A2XVTR, WA14LQH0TR, WA14LPH0TR model 10 kilogram kapasiteli çamaşır makineleri, pamukludan narin tekstil ürünlerine kadar farklı kumaş türleri için yıkama programları sunarak hayatı kolaylaştırıyor.

Farklı leke türleri için özel olarak geliştirilmiş stainRemoval teknolojisi; yağ, kahve, kozmetik ve kandan oluşan 4 inatçı lekeye karşı etkili sonuçlar sağlıyor. Seçilen leke türüne göre çamaşır makinesi, yıkama şeklini otomatik olarak ayarlayarak kumaşa zarar vermeden kolayca temizliyor.

Çamaşırları yıkamadan önce suda bekletmeyi tercih edenler için ayrı bir seçenek sunan WG52A2X0TR, WG52A2XVTR, WG52A2XVTR model çamaşır makineleri, suda bekletme opsiyonu ile inatçı lekelerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda Siemens çamaşır makinelerinde bulunan varioSpeed teknolojisi ise yıkama işlemini hızlandırarak zaman kazandırıyor.

10 kilogram geniş yıkama kapasiteli 1200 yüksek sıkma devirli WG52A2X0TR ve WG52A2XVTR ile 1400 yüksek sıkma devrine sahip WG54A2X0TR kodlu çamaşır makineleri, kısa yıkama programları ile kumaşları ilk günkü gibi koruyarak hijyen ihtiyacını karşılıyor.

Her yıkamada kullanılması gereken deterjan miktarını çamaşırın miktarı, kirlilik seviyesi ve kumaş türüne göre otomatik belirleyen hassas i-Dos sistemi bulunan WA14LQH0TR, aktif oksijen kullanarak giysilere sinen kötü kokuları yok eden sensoFresh teknolojisine sahip WA14LPH0TR model çamaşır makineleri, aynı zamanda Siemens'in Home Connect teknolojisiyle birleşerek yeni bir çamaşır yıkama deneyimi sunuyor.

10 yıl garantili IQdrive motora sahip Siemens 10 kilogram kapasiteli çamaşır makineleri, kullanıcılarına sessiz ve yüksek verimli yıkama performansı sağlıyor.

Siemens, İdeal, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siemens'ten 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak
Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı         
10:41
Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu         
10:19
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de         
08:17
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siemens'ten 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei