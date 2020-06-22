Siemens'ten hazirana özel ankastre set kampanyası

Siemens Ev Aletleri, hazirana özel ankastre set kampanyasıyla mutfağını yenilemek isteyenlere farklı avantajlar sunuyor.

Siemens'in açıklamasına göre, şirket; fırın, davlumbaz ve ocaktan oluşan üçlü ankastre Siemens Siyah Harmony Ankastre Set'e 6 bin 3 TL'ye, Beyaz Harmony Set'e ise 5 bin 953 TL'ye, farklı taksit seçenekleriyle sahip olma imkanı sağlıyor.

Siyah veya beyaz harmony ankastre setle mutfağını yenileyenler, HF12G540 veya HF12G240 mikrodalga fırını 99 TL'den satın alabiliyor. Mikrodalga fırınlar, kullanıcılara zaman kazandıran ve iş yükünü azaltan ürünler olarak öne çıkıyor.

Harmony ankastre set tercih edenlere Siemens Tam Otomatik Kahve Makinelerinde yüzde 50'ye varan indirim sunuluyor.