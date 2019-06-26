Son Dakika Haberleri: Siemens'ten kablosuz güçlü temizlik
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Siemens'ten kablosuz güçlü temizlik

2 saat önce

Siemens Ev Aletleri'nin yeni VCH4XTRM dik şarjlı elektrikli süpürgesi çok fonksiyonlu ve esnek kullanımı ile her zeminde etkili temizlik sağlıyor.

Siemens'ten kablosuz güçlü temizlik, System.String[]
Siemens Ev Aletleri'nin yeni VCH4XTRM dik şarjlı elektrikli süpürgesi çok fonksiyonlu ve esnek kullanımı ile her zeminde etkili temizlik sağlıyor.
Siemens'ten yapılan açıklamaya göre Siemens Ev Aletleri'nin yeni VCH4XTRM dik şarjlı elektrikli süpürgesi çok fonksiyonlu ve esnek kullanımı ile her zeminde etkili temizlik sağlıyor.
Lityum-İyon teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olma özelliği ve 45 dakika ekstra uzun kullanım süresi sunan VCH4XTRM, esnek süpürme ucu sayesinde de kullanıcılarına, evde çekmece içleri, koltuk arkaları gibi ulaşılması zor yerleri ev dışında da arabalarının en dip köşelerini rahatlıkla temizleyebilme özgürlüğü sunuyor.

Dikey konumda saklama kolaylığı ile yerden tasarruf sağlayan VCH4XTRM, hafif tasarımı ve kolay temizlenen konteyneri ile temizliğe pratiklik katıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:28 Kaynak: AA
Siemens, Ekonomi
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