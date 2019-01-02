Son Dakika Haberleri: Siemens'ten Kumaş Türüne Özel Kurutma

Siemens'ten Kumaş Türüne Özel Kurutma

46 dakika önce

Siemens iQ500 ve iQ700 serisi kurutma makineleri sahip olduğu kumaş türüne uygun kurutma seçenekleri ile çamaşırların yıpranmasını önlüyor.

Siemens'ten Kumaş Türüne Özel Kurutma, System.String[]
Siemens iQ500 ve iQ700 serisi kurutma makineleri sahip olduğu kumaş türüne uygun kurutma seçenekleri ile çamaşırların yıpranmasını önlüyor.


Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, kış aylarında daha da zorlaşan çamaşır kurutma işi, Siemens kurutma makinelerinin ileri teknolojisi kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Siemens iQ500 ve iQ700 serisi kurutma makineleri sahip olduğu kumaş türüne uygun kurutma seçenekleri ile çamaşırların yıpranmasını önlüyor.


Spor ve outdoor giysileri gibi farklı kumaş türleri için özel programlara sahip yeni Siemens iQ500 serisi WT45W46STR, WT7W4660TR ve WT47W461TR kurutma makineleri, 40 dakika hızlı kurutma programı ile kış aylarının en büyük yardımcısı oluyor.


Üstün teknik özellikleri sayesinde kullanıcılarının konforunu ve çamaşırlarını düşünen Siemens iQ500 serisi, çamaşırların fazla kuruyarak çekmesinin önüne sensor kontrollü otomatik kurutma özelliği ile geçiyor. Program sona erdikten sonra 120 dakika çamaşırları kırıştırmadan muhafaza etme sayesinde kullanıcılarına esneklik sunuyor.


-Özel giysiler için hassas çözüm


Takım elbise, ceket ve kumaş pantolon gibi hassas kumaşlara sahip çamaşırlarını kırışmadan ve yıpranmadan kurutmak isteyenlerin tercihi Siemens iQ700 serisi WT45W562TR kodlu kurutma makineleri olurken, kötü kokuları ve kırışıklıklar yok eden ActiveSteam ve iSensoric teknolojisine sahip Siemens iQ700 serisinin buhar özelliği sayesinde ofis ve gece kıyafetleri doğru kurutma yöntemi ile en kısa sürede kuruyor.


Çamaşırların istenilen kuruluna ulaştığında otomatik olarak durmasını sağlayan sensör teknolojisi ile Siemens kurutma makineleri, zaman ve enerjiden tasarruf ederek kusursuz sonuçlara ulaşmayı sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Siemens, Güncel
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