Son Dakika Haberleri: Siemens'ten "Tedarik Zinciri Yönetimi" toplantısı
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Siemens'ten "Tedarik Zinciri Yönetimi" toplantısı

6 saat önce

Siemens yöneticilerinin ve satın alma çalışanlarının bir araya geldiği 9. Tedarik Zinciri Yönetimi Yıllık Toplantısı'nda 2019 mali yılı değerlendirilirken, gelecek dönem strateji ve hedefleri ele alındı.

Siemens'ten

Siemens yöneticilerinin ve satın alma çalışanlarının bir araya geldiği 9. Tedarik Zinciri Yönetimi Yıllık Toplantısı'nda 2019 mali yılı değerlendirilirken, gelecek dönem strateji ve hedefleri ele alındı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, toplantı şirketin İstanbul Kartal'daki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Siemens Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye Mali İşler Direktörü (CFO) Thomas Kolbinger, Siemens Genel Gider Satın Alma Global Direktörü Joachim Scholz, Siemens Avusturya Tedarik Zinciri ve EMEA2 Direktörü Peter Hinteregger'in katılımıyla gerçekleşen panelle başladı.

Moderatörlüğünü Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Tuğrul Günal'ın üstlendiği panelde, Türkiye'deki tedarik zinciri ekibinin özellikle müşteri memnuniyeti konusunda yakaladığı başarıya dikkat çekildi.

Toplantı, Siemens Türkiye'den farklı birim ve yöneticilerin katıldığı panellerle devam etti.


Siemens Türkiye'nin Tedarik Zinciri Yönetimi, yıl sonu toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl bir yenisini daha ekledi.

İmkanı olmayan çocukları oyuncaklarla buluşturmak üzere hayata geçirilen "Oyuncak Kardeşliği" projesine destek veren ekip, bu kapsamda bir kadın girişimciden temin ettiği 100 adet oyuncağı Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara ulaştırdı.

İstanbul, Türkiye, Siemens, Kartal, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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