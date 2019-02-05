Son Dakika Haberleri: Siemens'ten Türk Prysmian Kablo'ya "Yılın Tedarikçisi" Ödülü

Siemens'ten Türk Prysmian Kablo'ya "Yılın Tedarikçisi" Ödülü

23 dakika önce

22 Ocak Salı günü Conrad Otel'de düzenlenen ödül töreninde Türk Prysmian, İş Birliği ve İletişim kategorisinde, "Yılın Tedarikçisi" ödülüne layık görüldü.

Siemens'ten Türk Prysmian Kablo'ya

Siemens Türkiye'nin geleneksel hale gelen Tedarikçi Günü, sekizinci yılında Türkiye'nin önde gelen satın alma ve satış profesyonellerini bir araya getirdi.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian, Siemens tarafından düzenlenen, Tedarikçi Günü kapsamında "Yılın Tedarikçisi" ödülünü aldı. "Türkiye'yi Yarınlara Bağlıyoruz" misyonu ile çalışmalarına devam eden Türk Prysmian, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekleyerek başarısını kanıtladı.

Yılın tedarikçisi; Türk Prysmian

1964 yılında Mudanya'da kuruldukları ilk günden bu yana Siemens ile işbirliği yaptıklarını belirten Türk Prysmian CEO'su Erkan Aydoğdu, "Yerli üretim gücümüzün yanı sıra, uluslararası başarı ve çalışmalarımız ile adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Bu güçlü duruşumuz iş birliği yaptığımız firmalar tarafından da destekleniyor. Siemens gibi köklü ve güçlü bir geçmişe sahip olan ve hayatın her alanını kolaylaştıran, yeni teknolojiler üreten uluslararası bir şirketin tedarikçileri arasında yer alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. İş Birliği ve İletişim kategorisinde Yılın En İyi Tedarikçisi ödülünü almamızda payı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Siemens Türk Prysmian'ı 3. kez ödüle layık gördü

Uluslararası teknoloji markalarıyla birlikte çalışmanın her alanda olduğu gibi, ileri teknoloji ürünlerinde de ne kadar önemli ve gerekli olduğunu belirten Yurtiçi Satış Direktörü Etem Bakaç ise, "Siemens tarafından üçüncü kez ödüllendirildik ve "Tedarikçi Günü" etkinliğinde İş Birliği ve İletişim kategorisinde "Yılın Tedarikçisi" ödülünü aldık. Siemens ile uzun yıllardır süren bir iş ortaklığımız buluyor ve aramızdaki hızlı iletişim bizi başarıya birlikte ulaştırıyor. Ürün ve hizmetlerimiz konusunda verdiğimiz teknik destek, hızlı servisimiz ve yüksek kalite standartlarımızın yanı sıra, daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya için yaptığımız çalışmalar da aldığımız ödüllere katkı sağlıyor" dedi.

"Sınırları AŞ" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte; ödül töreni ile birlikte Siemens'in Vizyon 2020+ stratejisi ve geleceğe yönelik projeleri paylaşıldı, dijitalleşmenin getirdiği avantajlar tüm katılımcılar ile masaya yatırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:36 Kaynak: Bültenler

Mudanya, Siemens, Güncel
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