Daha hızlı E-motor üretimi için yeni uygulama - Son Dakika

Daha hızlı E-motor üretimi için yeni uygulama

12.10.2020 14:03
Daha hızlı E-motor üretimi için yeni uygulama, System.String[]

Siemens, e-motorların daha hızlı üretimi için tel gerilimini optimum şekilde kontrol eden ve hareketteki dalgalanmaları en aza indiren yeni bir uygulama geliştirdi.

Siemens, e-motorların daha hızlı üretimi için tel gerilimini optimum şekilde kontrol eden ve hareketteki dalgalanmaları en aza indiren yeni bir uygulama geliştirdi.

Elektrifikasyon, dijitalleşme ve elektrikli ulaşımda devam eden büyüme, elektrikli motorlar için elektro-statörlerin otomatik üretimine yönelik makinelere olan talebin artmasına neden oluyor. Bu eğilim, maksimum üretkenliğe, değişen ürünler için daha kısa kurulum sürelerine ve yüksek sarım kalitesine ek olarak, aynı zamanda güç aktarım sistemi kullanımına odaklanıyor. Siemens, elektrik motoru üretiminde tüm üretim sürecinin entegre otomasyonu ve gerekli proses parametrelerinin kaydedilmesi için kapsamlı bir portföy sunuyor.

Wire Brake yazılım uygulaması, dikdörtgen bobin gövdesinin otomatik sarımı için bakır telin gerilimini kontrol ediyor. Uygulama, pasif sistemlere kıyasla daha yüksek sarım hızı ve daha yüksek bir sarım kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Bu fonksiyonellik, mühendislik ve devreye alma maliyetlerini düşüren standart "Simotion Wire Brake" kütüphanesi kullanılarak doğrudan makine projesine entegre edilebiliyor. Kütüphane bobin gövdesinin dikdörtgen geometrisini, tel gerilimi fren aksını kontrol etmek için "TensionControl" ve referans değerleri kullanarak kamları hesaplamak için "CamGeneration" bileşenleri içeren algoritmalara sahip.

Simatic S7-1500 kontrolör ve Simotion hareket kontrol sistemi, basit uygulamalardan üst düzey uygulamalara kadar tüm görevler için ideal bir çözüm sağlarken Sinamics S120 booksize sürücüler ise sarım uygulamalarında kullanılıyor. - İSTANBUL

Daha hızlı E-motor üretimi için yeni uygulama
Daha hızlı E-motor üretimi için yeni uygulama

Siemens, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Daha hızlı E-motor üretimi için yeni uygulama - Son Dakika Ekonomi

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