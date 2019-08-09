Siemens'ten yeni frekans konvertörü serisi:  SINAMICS G120X

Teknoloji şirketi Siemens yeni frekans konvertörü serisi 'SINAMICS G120X' tasarladığını duyurdu. Ürünün altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz yerine getirmesi hedefleniyor.

Siemens'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ürün; suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlıyor. Siemens SINAMICS G120X, doğanın gücünü herkese faydalı olacak şekilde kontrol altına almak için tüm ihtiyaçları karşılıyor. Frekans konvertörü, altyapı ve endüstriyel su/atık su uygulamalarının yanı sıra bina otomasyonundaki pompalar ve fanlar için de optimize edildi. Başarısı kanıtlanmış SINAMICS sürücü ailesinin yeni üyesi SINAMICS G120X, yaşam kalitesini iyileştirmek için elementlerin gücünden yararlanmak isteyen kullanıcılar için ilk tercih oluyor" denildi.

Ürünün yüksek makine performansı, uygun maliyet, yüksek karlılık için buluta kolayca bağlandığı ve akıllı telefonla uzaktan kumanda edildiği aktarıldı. İçinde yer alan temizleme fonksiyonu ile pompa pervanelerinde tortu ve kirin birikmesini sürekli olarak engellediği belirtildi. Üründe yer alan G120X frekansları sayesinde yüzde 98'i aşan verimlilik ve yüksek enerji tasarrufunun elde edildiği dile getirildi.

Açıklamanın devamında, "ECO modu, düşük dinamik yükler için mümkün olan en iyi performansı ve en düşük kayıpları sağlıyor. Bununla birlikte tahrik yükünün enerji tüketimini azaltmak için çıkış gücünü de optimize ediyor. By-pass fonksiyonu ile enerji tüketimini düşürmek için motoru frekans konvertörü ile hat operasyonu arasında değiştirebiliyor. Enerji/akış hesaplayıcı, harici bir sayaç kurulumuna gerek kalmadan enerji tasarrufunu ve akış değerini hesaplıyor" ifadelerine yer verildi.