Siemens'ten yeni iQ700 serisi akıllı çamaşır ve kurutma makineleri - Son Dakika

Siemens Ev Aletleri'nin yeni iQ700 serisi çamaşır ve kurutma makineleri akıllı ve ileri teknolojiye sahip özellikleri ile günlük yaşamın rutinlerini değiştiriyor.

Firma açıklamasına göre, iQ700 serisi kurutma makinelerinde bulunan ve pazarda bir ilk olan intelligentClean filtre sistemi, temizliği sorun olmaktan çıkarıyor. Akıllı kurutma programı ve ütü asistanı opsiyonu kullanıcıların hayatına yeni bir kolaylık getiriyor.

iQ700 serisi çamaşır makinelerine eklenen powerSpeed 59' programı 59 dakikada etkili yıkama sağlıyor. iQ700 serisi yeni çamaşır ve kurutma makinelerinin tüm fonksiyonlarına Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan ulaşılabiliyor.

iQ700 serisi WM14XM80TR ve WM14XM8XTR çamaşır makinelerinde bulunan yeni powerSpeed 59' ile çamaşırlar eşit şekilde ıslanıyor, makine düşük enerji ile çok daha hızlı bir şekilde ısınarak etkili ve verimli yıkama sağlıyor.

powerSpeed 59' programı, çamaşır makinesinin içinde yer alan "sirkülasyon sistemi" teknolojisi ile makine içerisine su pompalayarak suyun ve su içindeki deterjanın çamaşırlara daha hızlı ve etkili nüfus etmesini sağlıyor.

IntelligentDry ile en uygun kurutma işlemi otomatik olarak başlıyor

Siemens Ev Aletleri'nin iQ700 serisi yeni WT47XK80TR ve WT47XK8XTR model kurutma makineleri de kullanıcılarının kendisine daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olacak akıllı kurutma teknolojileri sunuyor.

Pazarda ilk olan yeni intelligentClean filtre sistemi ile 20 kurutma işleminden sonra 1 kere filtre temizliği yapmak yeterli olurken, yeni intelligentDry (Akıllı Kurutma) teknolojisi sayesinde kurutma programı seçimi yapmaya gerek kalmıyor. HomeConnect özellikli çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırlar kurutma makinesine aktarılıp 'intelligentDry' programı seçildiğinde, çamaşır makinesinde yıkanan programa en uygun kurutma işlemi otomatik olarak başlıyor.

Günlük rutinde kullanıcılarının hayatın akışında yaşamasına imkan sunan yeni smartFinish özelliği ise az giyilmiş ya da yıkamaya uygun olmayan hassas kuru çamaşırlar için hem havalandırma yapabiliyor hem de soğuk buhar sayesinde kırışıkları açıyor.