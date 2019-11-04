Siemens Türkiye 4 ilde emniyet sistemleri çözümlerini aktardı

Siemens Türkiye Fabrika Otomasyonu, Hareket Kontrol ve Şalt birimleri; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da düzenledikleri 'Safety Days' etkinliği ile Emniyet Sistemleri çözümlerini seminer ve demo eğitimler sayesinde alanında lider firmalara aktardılar.



İnsan hayatının korunmasına ve çevre felaketlerinin önlenmesine yönelik olan ve gün geçtikçe karmaşık yapılar haline dönüşen Emniyet Sistemleri; tehlike ve risk taşıyan makinalardan (presler, kesim makinaları, vs.) üretim hatlarına ve proses kontrol sistemlerine uzanan geniş bir alana sahip. Gelişen teknoloji ve gittikçe daha sofistike hale gelen üretim süreçleri; makine, ekipman ve süreçlerin de fonksiyonel güvenliğinin kompleks hale gelmesine sebep oluyor.



Bu ihtiyaca cevap oluşturmayı amaçlayan Siemens, global düzeyde 'Safety Integrated' adını verdiği güvenlik prensipleriyle uyumlu akıllı çözümler geliştiriyor. 'Sıfır Kaza' prensibiyle faaliyetlerini sürdüren Siemens Türkiye, sunduğu ürün ve çözümlerin de yüksek güvenlik prensibiyle uyumlu olması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu amaçla Siemens Türkiye Fabrika Otomasyonu, Hareket Kontrol ve Şalt birimleri; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi 4 ayrı ilde düzenledikleri "Safety Days" etkinliği ile Emniyet Sistemleri çözümlerini seminer ve demo eğitimler sayesinde alanında lider firmalara aktardılar. Seminerlerde emniyet kontrol sistemleri, SIRIUS emniyet röleleri, hız kontrol cihazlarında emniyet fonksiyonları ve çözümleri gibi konu başlıklarının üzerinde duruldu. Otomotiv, beyaz eşya, gıda, vs. sektörlerinin yanı sıra sistem entegratörlerinin de yoğun ilgisini toplayan etkinlikte Siemens Safety Integrated ile insan, makine, proses ve çevre emniyetlerinin nasıl oluşturulduğu detaylı olarak işlendi. Katılımcılar aynı zamanda, tüm uygulamaların sergilendiği Safety Tour aracında tüm alanlardaki uygulama örneklerini görüp deneyimleme şansına sahip oldu. - İSTANBUL