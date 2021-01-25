Siemens Türkiye, eğitim hizmetlerini dijitale taşıdı

Siemens Türkiye, Dijital Endüstri Akademi kapsamında sunduğu endüstriyel sınıf eğitimlerini dijital ortama taşıdı.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, hayata geçirdiği eğitim odaklı hizmetlerini yeni yaklaşımlarla geliştiriyor.

Salgının iş ve eğitim hayatında meydana getirdiği değişiklikler karşısında esnek ve çevik yapısıyla hızlı aksiyonlar alan Siemens, bugüne kadar verdiği ürün, hizmet ve çözümlerle ilgili profesyonel eğitimleri çevrim içi platforma taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Dijital Fabrikalar Genel Müdürü Kerim Oal, Siemens Türkiye olarak dijitalleşmenin hız kazanmasına yönelik çözümler sunduklarını ve paydaşlarına fayda yaratmaya odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Siemens olarak hızla dijitalleşen dünyada, müşterilerimize fark yaratan ve değer katan ürün, çözüm ve hizmetler sunuyoruz. Dijitalleşmeye öncülük ediyor ve bu adımlarımızı her alanda hayata geçiriyoruz. Kullanıcılara bilgi ve yetkinlik sunan endüstriyel eğitimlerimizi dijitalleştirmek üzere gerekli altyapı çalışmalarına pandemi öncesinde başlamıştık. Bu vizyonumuzun ne denli isabetli olduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle eğitimlerimizi online platforma taşıdık. Katılımcıların ihtiyaç duydukları eğitimlere her yerden kolaylıkla erişmesini sağlıyoruz. Pandemi sürecinde hız kazanan online eğitimlerin gelecekte de artarak devam edeceğini öngörüyoruz."

Çevrim içi sınıf eğitimleri

Verilen bilgiye göre, çevrim içi sınıf eğitimleri, katılımcılara sınıf eğitimlerinin içerik, akış ve zenginliğinden ödün vermeden gerçek setlerle uygulama yapabilmenin yanı sıra interaktif iletişim ve aktivitelerle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı sunuyor.

Katılımcılar, toplantı uygulaması üzerinden eğitime katılırken, bir yandan da uzak masaüstü programıyla deney setleri ve programlama cihazlarına (PG) uzaktan erişim ve deney setinin hareketlerini kameralarla eş zamanlı takip edebilme imkanı buluyor.

Gerektiğinde eğitmenlerden bağlantı yoluyla destek alabilen katılımcıların eğitim setleri için gerekli tüm programlar; kullandıkları bilgisayar üzerinde Sitrain tarafından kurs içeriğine uygun olarak önceden hazırlanarak kolay bir eğitim süreci sağlanıyor.

Hayata geçirildiği Kasım 2020'den beri 8 farklı eğitim modülü ve 12 eğitimle paydaşlara ulaşan online sınıf eğitimleri, "Endüstriyel Otomasyon Sistemleri", "Proses Kontrol Sistemleri", "Motor Sürücü Teknolojileri", "Endüstriyel Haberleşme Sistemleri" ile "Operatör Panel ve SCADA Sistemleri" olmak üzere 5 ana başlıkta gerçekleştiriliyor.

Kapsamlı ve güvenilir içerikli online eğitimler, katılımcıların Siemens ürünlerini en doğru ve en etkin şekilde kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi transferi ile yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Katılımcılar, eğitim sonunda tüm dünyada geçerli bir katılım sertifikası almaya hak kazanıyor.