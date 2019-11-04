Son Dakika Haberleri: Siemens Türkiye, emniyet sistemleri çözümlerini aktardı
Son Dakika Ekonomi Siemens Türkiye, emniyet sistemleri çözümlerini aktardı

Siemens Türkiye, emniyet sistemleri çözümlerini aktardı

6 saat önce

Siemens Türkiye, "Safety Days" etkinliği kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da emniyet sistemleri çözümlerini tanıttı.

Siemens Türkiye, emniyet sistemleri çözümlerini aktardı, System.String[]

Siemens Türkiye, "Safety Days" etkinliği kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da emniyet sistemleri çözümlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens, "Safety Integrated" emniyet çözümleriyle insan, makine, süreç ve çevre güvenliğinden ödün vermiyor.

İnsan hayatının korunmasına ve çevre felaketlerinin önlenmesine yönelik olan ve gün geçtikçe karmaşık yapılar haline dönüşen emniyet sistemleri; tehlike ve risk taşıyan makinelerden (presler, kesim makineleri, vs.) üretim hatlarına ve proses kontrol sistemlerine geniş bir alana uzanıyor.

Üretim süreçleri, makine, ekipman ve süreçlerin de fonksiyonel güvenliğinin kompleks hale gelmesine sebep oluyor.


Bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlayan Siemens, global düzeyde "Safety Integrated" adını verdiği güvenlik prensipleriyle uyumlu akıllı çözümler geliştiriyor. "Sıfır Kaza" prensibiyle faaliyetlerini sürdüren Siemens Türkiye, sunduğu ürün ve çözümlerin de yüksek güvenlik prensibiyle uyumlu olması için çalışmalarını sürdürüyor.


Bu amaçla Siemens Türkiye Fabrika Otomasyonu, Hareket Kontrol ve Şalt birimleri, 4 ayrı ilde düzenledikleri "Safety Days" etkinliği ile emniyet sistemleri çözümlerini seminer ve demo eğitimler sayesinde alanında lider firmalara aktardı.

Seminerlerde emniyet kontrol sistemleri, SIRIUS emniyet röleleri, hız kontrol cihazlarında emniyet fonksiyonları ve çözümleri gibi konu başlıklarının üzerinde duruldu.

Otomotiv, beyaz eşya, gıda, vs. sektörlerinin yanı sıra sistem entegratörlerinin de yoğun ilgisini toplayan etkinlikte Siemens Safety Integrated ile insan, makine, proses ve çevre emniyetlerinin nasıl oluşturulduğu detaylı olarak işlendi.

Katılımcılar aynı zamanda, tüm uygulamaların sergilendiği Safety Tour aracında tüm alanlardaki uygulama örneklerini görüp deneyimleme imkanı elde etti.

Türkiye, Siemens, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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