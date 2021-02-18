Siemens Türkiye, I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

Siemens Türkiye, tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirketlere verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Siemens Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, Hollanda merkezli International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını işletmeler ve tüketici nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla verilen sertifikayı aldı.

Siemens Türkiye, Kartal ve Gebze yerleşkelerinde tükettiği elektriğin yüzde 100'ünün yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlayan I-REC sıfır karbonlu yeşil elektrik sertifikasını, üretim portföyünde yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları bulunan çözüm ortağı Tektuğ Elektrik Üretim AŞ firmasından aldı.

Son 5 yılda attığı adımlarla yüzde 20 enerji tasarrufu elde eden şirket, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle de her yıl ortalama 360 milyon liralık enerji tasarrufu sağlıyor.

Siemens Türkiye, yerleşkelerinde gerçekleştirdiği enerji verimliliği ve yeşil enerji üretim projeleri kapsamında 7946 MWh yeşil enerji satın alımı yaparak elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izini yüzde 39 azalttı ve karbon salınımı tasarrufunu 7.307 tona çıkarttı. 2021'de bu oranı yüzde 63'e çıkarmayı hedefleyen Siemens Türkiye, Kartal ve Gebze yerleşkelerinde tükettiği elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamaya devam ederek 2023'te karbon ayak izini sıfıra indirme hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Yılda 360 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanıyor

I-REC Sertifikası, Siemens Türkiye'nin çevre alanında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları açısından da büyük önem taşıyor.

Enerji verimliliği sağlayan çözümleri ve sahip olduğu bilgi birikimiyle enerji tasarrufuna önemli katkı sağlayan şirket, modern bina teknolojisi ve dijital hizmetler aracılığıyla binaların enerji verimliliğini artırmak için müşterilerine özel uyarlanmış programları uzun yıllardır geliştirip uyguluyor.

Siemens Türkiye, 2020 sonuna kadar 386 kişiye enerji yöneticisi ve verimlilik eğitimleri verdi. Kurulan 17 ISO 50001 enerji yönetim sisteminin yanı sıra 140 denetimin tamamlandığı, 124 detaylı enerji etüdünün gerçekleştirildiği ve 142 adet teşvik danışmanlığının verildiği bu programlar kapsamında yılda 360 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandı.

I-REC Sertifikası, yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor

Siemens Türkiye'nin gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları sayesinde almaya hak kazandığı I-REC Sertifikası'yla yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına, tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanıyor. Oluşturulan sistem sayesinde üretilen her birim elektrik, kaynağından başlayarak takip edilebiliyor ve bu kapsamda yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen her 1 MWh elektrik için bir sertifika oluşturuluyor.

Üretimlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak da dahil olmak üzere belirli kriterleri yerine getirebilen tesisler, oluşturulan veri tabanına kaydolarak yenilenebilir enerji sertifikalarını almaya hak kazanıyor. I-REC sertifikaları, CDP (Karbon Saydamlık projesi), GHG Protokolü veya diğer sera gazı standartlarında yer alan "Kapsam II" emisyonlarını azaltma amaçlı olarak da kullanılabiliyor.