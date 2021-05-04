Enerji verimliliği projesiyle tasarruf hedefleniyor - Son Dakika

Enerji verimliliği projesiyle tasarruf hedefleniyor

04.05.2021 10:45
Enerji verimliliği projesiyle tasarruf hedefleniyor, System.String[]

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye devam ettiklerini duyuran Siemens Türkiye, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye devam ettiklerini duyuran Siemens Türkiye, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Türkiye deri sektörünün önde gelen üreticilerinden Sepiciler Deri ve Siemens Türkiye arasında Enerji Performans Sözleşmesi imzalandığı ve hayata geçirilecek Enerji Verimliliği Projesi ile Sepiciler'in elektrikten yüzde 17,2, doğalgazdan ise yüzde 27,3 oranında tasarruf edileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Türkiye'nin deri üreticilerinden Sepiciler Deri'nin Enerji Verimliliği Projesi için anlaşmaya varan Siemens Türkiye, devreye alacağı projeyle Sepiciler Deri'ye elektrikten yüzde 17,2, doğalgazdan yüzde 27,3 tasarruf sağlayacaklarını duyurdu.  Ayrıca ısı geri kazanım sistemleriyle atık ısıların yeniden değerlendirilmesinin de mümkün olacağı ve projenin devamında da enerji kaybının önüne geçilmesi için enerji izleme sistemi kurulacağı bildirildi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Projenin sektör açısından örnek bir uygulama olacağına dikkat çeken Bölgesel Çözümler ve Servisler Direktörü Tolga Afşin, "25 yıllık enerji servis (ESCO) şirketi kimliğimiz ve dünya ESCO pazarındaki liderliğimizle, Türkiye'de üretim yapan farklı sektörlerden müşterilerimize, ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümler üretiyoruz. Sepiciler Deri ile başlattığımız enerji verimliliğini esas alan bu projenin sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından da önemi büyük. Firmaların sürdürülebilir hedeflerine ulaşmasında, finanstan enerjiye tüm kaynakların verimliliği ve dijital dönüşüm önemli rol oynuyor. Sepiciler Deri'ye hem enerji tasarrufu alanında hem de projeyi hayata geçirme noktasında Siemens Finansal Kiralama A.Ş. (Leasing) aracılığı ile sağladığımız finansman desteği ile önemli bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Siemens Türkiye desteğiyle hayata geçirdikleri enerji verimliliği projesinin şirket faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici ise, "Kuruluşumuzdan bu yana kaynakları en etkin şekilde kullanarak uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmayı felsefe edindik. Bu doğrultuda yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Saha çalışmaları, analiz süreci ve projenin hayata geçirilmesi ile beraber yaklaşık 1 seneyi bulacak bu proje ile belirlenen revizyon ve değişiklerle enerjiden yüzde 24,8  tasarruf ederken, karbon salınımımızı yıl bazında 894 ton azaltacağız. Bunun yanında devreye alınacak Enerji İzleme Sistemi ile de elektrik, su, doğalgaz ve buhar tüketimlerimizi anlık olarak izleyebileceğiz, tüketimlerimiz tamamen kontrolümüz altında olacak" diye konuştu.


Enerji verimliliği projesiyle tasarruf hedefleniyor
Enerji verimliliği projesiyle tasarruf hedefleniyor
Enerji verimliliği projesiyle tasarruf hedefleniyor

Yatırımcı, Siemens, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enerji verimliliği projesiyle tasarruf hedefleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı
Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti         
11:43
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest         
11:36
Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü         
11:15
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor         
10:35
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı         
09:01
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 12:06:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji verimliliği projesiyle tasarruf hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement