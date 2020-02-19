Siemens Türkiye, İTÜ Kariyer Zirvesi'nde gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siemens Türkiye, İTÜ Kariyer Zirvesi'nde gençlerle buluştu - Son Dakika

Siemens Türkiye, İTÜ Kariyer Zirvesi'nde gençlerle buluştu

8 saat önce

Siemens Türkiye yöneticileri "Gelecek Sizinle Şekillenecek" mottosuyla düzenlenen İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Zirvesi'nde gençlerle buluştu.

Siemens Türkiye, İTÜ Kariyer Zirvesi'nde gençlerle buluştu, System.String[]

Siemens Türkiye yöneticileri "Gelecek Sizinle Şekillenecek" mottosuyla düzenlenen İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Zirvesi'nde gençlerle buluştu.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ve Siemens Türkiye'nin zirve sponsoru olduğu İTÜ Kariyer Zirvesi, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

#GelecekSizinleŞekillenecek mottosuyla zirveye katılan Siemens Türkiye'nin üst düzey yöneticileri etkinlik boyunca İTÜ'lü öğrencilerle bir araya gelerek, geleceğin iş ve kariyer dünyası hakkında paylaşımlarda bulundu.

17 Şubat'ta gerçekleşen İTÜ Kariyer Zirvesi Açılış Töreni'nde Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, İTÜ'lü öğrencilerle bir araya geldi. İnteraktif sohbette Gelis, kendi kariyer yolculuğundan geleceğin iş dünyasındaki önemli beklentilere kadar birçok konuda gençlerin sorularını yanıtladı, daha verimli, daha iyi bir kariyer için ipuçları verdi.

Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur da zirvenin ikinci gününde "Dijital Çağda Kariyer ve Yetenek Kongresi"nde "Yetenek Kazanımında ve Geliştirmede Dijital Dönüşüm" başlıklı sunumuyla geleceğin İK dünyasını ve Siemens Türkiye'nin yenilikçi uygulamalarını paylaştı.

Konuşmasında değişen dünyada iş verenler kadar çalışanların beklentilerinin de değiştiğine dikkati çeken Kunur, Siemens'in 2017 yılında başlattığı İK Dönüşüm (HR Transformation) süreci hakkında bilgi verdi. Aslı Kunur, Siemens Türkiye'de çalışanların gelişimi için uygulamaya geçirilen "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi"ni de öğrencilere tanıttı.

Endüstride dijitalizasyon

Zirvenin üçüncü gününde ise Siemens Türkiye IoT (Nesnelerin İnterneti) Yöneticisi Serter Bekler, "Dijitalizasyon/Endüstride Nesnelerin İnterneti" başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda endüstriyel uygulamalarda Nesnelerin İnterneti teknolojisi ve dijitalizasyonun yol açtığı dönüşümü anlatan Bekler, Siemens'in bu alandaki yenilikçi çalışmalarından örnekler verdi.

Zirve boyunca Siemens Türkiye IoT ve İK birimi çalışanları, şirketin kariyer ve dijitalizasyon uygulamalarına yönelik gençlerin sorularını yanıtlarken, Siemens Türkiye'nin standına uğrayanlar arasından belirlenen üç öğrenci, şirketin üst düzey yöneticilerinden bir yıl boyunca mentorluk desteği alma hakkı kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Siemens, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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