Siemens Türkiye, SCADA ile kesintisiz enerji sağlıyor
30 dakika önce
İstanbul Havalimanı'nın enerji yönetimi ve yangın güvenliği sistemlerini sağlayan Siemens Türkiye, havalimanında enerjinin kesintisiz ve yüksek verimlilikte dağıtımını orta gerilim panolarıyla sağlıyor.
İstanbul
Havalimanı'nın enerji yönetimi ve yangın güvenliği sistemlerini sağlayan Siemens Türkiye
, havalimanında enerjinin kesintisiz ve yüksek verimlilikte dağıtımını orta gerilim panolarıyla sağlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:19
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