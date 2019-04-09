Son Dakika Haberleri: Siemens Türkiye, SCADA ile kesintisiz enerji sağlıyor

Siemens Türkiye, SCADA ile kesintisiz enerji sağlıyor

30 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nın enerji yönetimi ve yangın güvenliği sistemlerini sağlayan Siemens Türkiye, havalimanında enerjinin kesintisiz ve yüksek verimlilikte dağıtımını orta gerilim panolarıyla sağlıyor.

Siemens Türkiye, SCADA ile kesintisiz enerji sağlıyor, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nın enerji yönetimi ve yangın güvenliği sistemlerini sağlayan Siemens Türkiye, havalimanında enerjinin kesintisiz ve yüksek verimlilikte dağıtımını orta gerilim panolarıyla sağlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:19 

İstanbul, Siemens, Türkiye, Ekonomi
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