Siemens Türkiye ve Yeditepe Üniversitesi mesleki eğitim için güçlerini birleştirdi - Son Dakika
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Siemens Türkiye ve Yeditepe Üniversitesi mesleki eğitim için güçlerini birleştirdi

21.03.2022 10:22
Siemens Türkiye ve Yeditepe Üniversitesi mesleki eğitim için güçlerini birleştirdi

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, bahar dönemi boyunca akıllı bina teknolojileri konusunda hem üniversitenin akademisyenlerinden hem Siemens yetkililerinden ders alma olanağına sahip olacak.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, bahar dönemi boyunca akıllı bina teknolojileri konusunda hem üniversitenin akademisyenlerinden hem Siemens yetkililerinden ders alma olanağına sahip olacak.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, şirket, mesleki eğitime verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Sektörün yetkin iş gücünün desteklenmesi konusundaki öncü çalışmalarıyla bilinen Siemens Türkiye, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile iş birliğine imza attı. Siemens'in Bölgesel Çözümler ve Servisler birimi çatısı altında, akıllı bina teknolojileri, Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle birlikte bahar dönemi boyunca işlenecek. Ayrıca, öğrencilere Siemens'te uygulama ve deneyim kazanma olanağı da sunulacak.

Bu kapsamda Siemens'in bina otomasyonu ve güvenlik alanlarındaki teknolojik gelişmelerini içeren, proje tasarım ve uygulama, satış ve satış sonrası hizmet, enerji verimliliği ve izleme, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok farklı alanda uygulamalar bulunuyor. Alanında uzman, deneyimli isimlerle bir araya gelme olanağı bulacak öğrenciler, sektör hakkındaki güncel bilgiler ve uzmanlık alanlarına yönelik tecrübeleri dinleme şansı elde edecekler.

Öğrencilere staj fırsatı

Siemens Türkiye ve Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde dördüncü yarıyılda mülakat aşamasını geçen öğrenciler, Siemens Türkiye'de Mesleki İşyeri Uygulaması kapsamında staj olanağı elde edecekler. Bu sayede, Siemens Türkiye çatısı altında Akıllı Bina Teknolojileri konusunda yetkinliklerini artıracak ve kariyerleri için önemli bir adım atmış olacaklar.

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Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, Siemens, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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