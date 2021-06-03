'Sıfır Kaza' hedefiyle hayata geçirilen projeye iş güvenliği ödülü

İş sağlığı ve güvenliği alanında 'sıfır kaza' hedefiyle hayata geçirilen proje ve uygulamaların ödüllendirildiği organizasyonda, MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu. Siemens Türkiye'nin iş yerlerinde hayata geçirdiği uygulamalarla iki ödüle layık görüldüğü belirtildi.

İş sağlığı ve güvenliği alanında 'sıfır kaza' hedefiyle hayata geçirilen proje ve uygulamaların ödüllendirildiği, Türkiye'nin önde gelen iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ödül organizasyonu olan MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri verildi. Siemens Türkiye, iş yerlerinde hayata geçirdiği uygulamalarla MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri'nde Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar ve İSG Elçileri kategorilerinde ödüle hak kazandığını açıkladı.

"PANDEMİDE EK ÖNLEMLER ALDI"

Siemens Türkiye, pandemi döneminde yetkili kuruluşların yönergelerine ek önlemleri alarak üretimde, ofiste, iş seyahatinde ve uzaktan çalışmada sağlıklı çalışma ortamını tesis ettiğini belirtti. Uygulamalar arasında çalışanların ofise gelmeden önce mobil sağlık anketi doldurması, yapay zeka uygulaması BİLGE ile HES kodu takibi, ofis alanlarının en fazla yüzde 30 kullanımı için mobil rezervasyon sistemine geçilmesi ve #heryerofis konseptinin oluşturulması, yemekhanelerde ve servislerde dijital numaralandırma, barkod ve takibi yer aldığı açıklandı.

ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DA ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Ayrıca Siemens Türkiye, çalışanlarının aday göstermesi sonucu Gebze fabrikası ile İSG Elçileri Kategorisi'nde Çalışanlarının 'İyileştirme Önerisi ile Ödül Alan İş Yeri' ödülünün de sahibi olduğunu belirtti. Siemens Türkiye bu ödüle, orta gerilim dağıtım panolarına uygulanan primer enjeksiyon testinde, testi uygulayanın ve çevredekilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla özel olarak geliştirilen paravan ile aday gösterildiğini belirtti.