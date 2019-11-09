Son Dakika Haberleri: Siemens ve KACO Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı
Son Dakika Ekonomi Siemens ve KACO Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı

Siemens ve KACO Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı

6 saat önce

Siemens ve Mayıs ayında Siemens ailesine katılan KACO new energy GmbH, 12'nci EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı.

Siemens ve KACO Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı, System.String[]

Siemens ve Mayıs ayında Siemens ailesine katılan KACO new energy GmbH, 12'nci EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı.


12'nci EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Bu yıl 12'nci kez düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük karma enerji etkinliği olma özelliği taşıyan kongre ve fuar dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Siemens bu yılki fuarda, geçtiğimiz Mayıs ayında satın alımını gerçekleştirdiği Almanya'nın Neckarsulm merkezli birçok ülkede faaliyet gösteren, enerji sektörünün lider güç elektroniği üreticilerinden KACO new energy GmbH ile yer aldı.


Kongreye katılan Siemens Dağıtım Sistemleri Ülke İş Birimi Yöneticisi Sinan Bubik, sundukları sektörel çözümlerle ilgili bilgi paylaştı. Siemens ve KACO'nun dağıtık enerji sistemlerindeki uzmanlıklarını birleştirerek daha güçlü konuma geldiklerini ifade eden Bubik, "Siemens olarak enerjinin geleceğini şekillendirmek için çalışıyoruz. Ürün hattımız, konutlar, ticari binalar ve büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri için tasarlanan inverterleri kapsıyor." dedi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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