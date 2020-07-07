Siemens ve Salesforce, işyerlerinin güvenliği için iş birliği - Son Dakika

Siemens ve Salesforce, işyerlerinin güvenliği için iş birliği

Siemens ve Salesforce, şirketlerin pandemi sonrası yeniden güvenli bir şekilde çalışma ortamına dönüşünü desteklemek için geleceğin akıllı ve bağlantılı çalışma ortamlarını kuracak.

Siemens ve Salesforce, şirketlerin pandemi sonrası yeniden güvenli bir şekilde çalışma ortamına dönüşünü desteklemek için geleceğin akıllı ve bağlantılı çalışma ortamlarını kuracak. Siemens'in akıllı altyapılar çözümlerini Salesforce'un Work.com çözümleriyle bir araya getiren iş birliği kapsamında şirketlere akıllı ve veriye dayalı kararları hızlı bir şekilde almaları için gereken araçlar sunulacak.

Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Genç yıldız yine kadroda
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor


Siemens ve Salesforce küresel çapta işletmelerin güvenli bir şekilde yeniden açılmalarına destek olmak üzere harekete geçti. İki şirket, fiziksel çalışma ortamlarında geleceğin deneyimini sunacak yeni bir iş yeri teknolojisi geliştirmek üzere stratejik ortaklık kurdu. Yapılan iş birliği, Siemens'in Comfy ve Enlighted'ı da kapsayan akıllı altyapılar çözümlerini Salesforce Work.com - powered by Customer 360 çözümü ile bir araya getiriyor.


Çalışanlar bu teknolojiler ile;


Bina ve asansör girişlerinde mobil geçiş kartları ile 'temassız' işlem yapabilecek.


Doluluk oranı yönetimi sistemi ise çalışanların Siemens Comfy uygulaması üzerinden konferans odalarını ve çalışma masalarını rezerve etmelerini sağlayacak; eşik değerler aşıldığında uygulama gerçek zamanlı uyarı gönderecek.


Çalışanların binaya girişinin ardından masa, oda, vs. rezervasyonlarını içeren doluluk ve konum verileri sayesinde şirketler manuel temas takibi yapabilecek. Bu da daha hızlı ve isabetli acil durum müdahalesine olanak sağlayacak. Temas takibi, kullanıcıların kişisel veri gizliliği çerçevesinde isteğe bağlı bir çözüm olarak sunulacak.


Buna ek olarak Comfy Insights, ofislerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamaları için işletmelere analitik bir gösterge paneli sunarak geleceğin iş yerleri için daha akıllı ve veri odaklı bir strateji sağlayacak.


Comfy'nin Safe Workplace (Güvenli İş Yeri) çözümü kapsamındaki çalışan uygulamasıyla şirketler, güvenli ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çalışma ortamı sunarken çalışanların gelişmelerden haberdar olmasını ve verimli bir şekilde çalışmasını da sağlayabilecek.


Çalışanlar, sosyal mesafe kurallarına uygun masaları ve toplantı odalarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyip rezerve edebilecek; sağlık ve güvenlik hizmetlerini aratıp bunlara ulaşabilecek ve dezenfeksiyon gibi hizmetler için talepte bulunabilecek. - İSTANBUL

Siemens, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens ve Salesforce, işyerlerinin güvenliği için iş birliği - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:45 Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
17:22
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
15:40
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 17:31:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siemens ve Salesforce, işyerlerinin güvenliği için iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]