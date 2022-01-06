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Siemens ve SOCAR Türkiye'den iş birliği - Son Dakika

Siemens ve SOCAR Türkiye'den iş birliği

06.01.2022 11:15
Siemens ve SOCAR Türkiye'den iş birliği

Siemens Türkiye ve SOCAR Türkiye arasında ana elektrik altyapısı iş birliği anlaşması imzalandı.

Siemens Türkiye ve SOCAR Türkiye arasında ana elektrik altyapısı iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre, Siemens Türkiye 5 yıl süreyle, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi çatısı altındaki STAR Rafineri, SOCAR Depolama ve Petkim Petrokimya Holding'in tüm enerji dağıtım altyapısı ile SCADA sistemlerinin kurulumunu ve yenilenmesini üstlenecek.

Siemens Türkiye, 2021 yılını büyük ölçekli bir anlaşma ile sonlandırdığını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Türkiye faaliyetlerini yürüten SOCAR Türkiye'nin Rafineri ve Petrokimya İş Birimi çatısı altındaki iştirakleri STAR Rafineri, SOCAR Depolama ve Petkim'in tüm enerji dağıtım altyapısı ve SCADA sistemleri 5 yıl boyunca Siemens Türkiye uzmanlığı ve teknolojisiyle donatılacak. Böylece, SOCAR Türkiye iştiraklerinin dijitalleşen dünyadaki yeni ihtiyaçları çerçevesinde, enerji dağıtım altyapısının yenilenmesi sağlanacak. Bu kapsamda, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'ndeki tesislerin ilgili ekipmanlarının birbiri ile güvenli şekilde haberleşecek nitelikte olması ve enerji tedarik sürekliliğinin de bu yolla arttırılması hedefleniyor.

"TEKNOLOJİ GÜCÜMÜZLE KATKI SUNACAĞIZ"

SOCAR Türkiye İzmir - Aliağa tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis: "Siemens Türkiye olarak, 'Gelecek için Bugünü Dönüştürme' ilkemizle endüstrilerin dijital dönüşüm yolculuklarına ivme katmak üzere çalışıyoruz. Artık dijitalleşme süreçlerimizi hızlandırmamız ve bunun için de öncelikle "yeni" olana adapte olmamız önem taşıyor. Gelecek için sürdürülebilir bir büyüme stratejisi yürütmemiz, yeni nesillere daha iyi bir yaşam bırakmamızın temel taşlarından biridir. Bu vizyonla, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve otomasyon faaliyetlerimiz ilkeli bir döngü içinde birbirlerini güçlendiriyor. Bu kapsamdaki iş birliklerimiz açısından örnek teşkil edecek bir projeyi imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. SOCAR Türkiye'nin katma değeri yüksek faaliyetlerinin, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kapsamının genişletilmesi için teknoloji gücümüz ve uzmanlığımızla katkı sunacağız" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ YOL ALACAĞIZ"

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov,  Siemens ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, tüm grup şirketlerini kapsayan dijital dönüşüm çalışmalarını daha efektif bir seviyeye taşıyacağını belirterek, "Dijitalleşmenin yeni dünyanın iş yapış şekillerini belirlemedeki etkisini biliyor ve altyapımızı gelişen teknolojinin sunduğu yenilikçi dijital çözümlerle entegre etmeye büyük önem veriyoruz. Verimli ve sürdürülebilir üretim adına katma değer alanımızı genişleten dijitalleşme çalışmalarımızda Siemens'in sağlayacağı altyapı desteğiyle artık daha güçlü yol alacağız. Dijitalleşme, faaliyetlerimize büyük bir hız ve çeviklik katarken dünyanın sürdürülebilir geleceği için de değer yaratıyor. Dijital dönüşüm, yeni yatırımlar ve projelerle gelecek dönemde de odaklandığımız en önemli alanlardan biri olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.


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Siemens, Türkiye, Enerji, Petkim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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