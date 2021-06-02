Siemens'in yangın koruma sistemi binaların korunmasında rahatlık sunuyor - Son Dakika

Siemens'in yangın koruma sistemi binaların korunmasında rahatlık sunuyor

Siemens Akıllı Altyapılar, küçük ve orta ölçekli binalara yönelik sunduğu çözümlerinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Siemens Akıllı Altyapılar, küçük ve orta ölçekli binalara yönelik sunduğu çözümlerinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

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Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens Akıllı Altyapılar, Cerberus FIT yangın koruma sisteminin yeni versiyonunun piyasaya sürülmesiyle birlikte küçük ve orta ölçekli bina pazarına sunduğu ürünlerin kapsamını genişletiyor.

Küçük ve orta ölçekli binalar, artık basit ve maliyet etkin bir çözümle korunabiliyor. Cerberus FIT, bina korumasından sorumlu olan görevliler için işlevselliği ve verimliliği artırarak yangın güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.

Kullanımı kolay ara yüzü ve otomatik konfigürasyon aracı sayesinde, teknisyenlere sistemi hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde kurma, devreye alma ve işletme olanağı veriyor. Gecikmeli alarm fonksiyonu, önce bina görevlilerini bilgilendiriyor ve alarmın ne ile ilgili olduğunu anlayarak durumu değerlendirebilmelerini sağlıyor. Bu da iş sürekliliğini güvence altına alıyor. Böylece küçük ve orta ölçekli oteller, anaokulları ya da kreşler gibi daha küçük binalarda bulunan kişilere rahatsızlık verecek karışıklıkları azaltıyor.

Her durumda güvenlik ve iş sürekliliği

Cerberus ürün ailesi, önceden yapılandırılmış Cerberus FIT cihazı da dahil olmak üzere geniş bir algılama ve alarm cihazı portföyü sunuyor. Bu sayede kullanıcılar hızlı ve güvenilir yangın dedektörlerinden, EN 54 uyumlu sirenler ve anonslu siren flaşörler de dahil olmak üzere, akıllı tahliye olanağı veren konfigüre edilebilir alarm cihazlarına kadar pek çok seçenek arasından seçim yapabiliyor.

Ailenin en yeni üyesi olan güncellenmiş Cerberus FIT yangın koruma sistemi, 252 adreslenebilir yan donanım ve cihaza kadar (örneğin, dedektörler ve alarm cihazları) destek veren ikinci loop olanağını sunuyor. Bütün dedektörlerde ve saha cihazlarında entegre bir hat izolatörü bulunuyor. Bir kesinti yaşanması halinde devre, iki ayrı kısa devreli hatta dönüşerek sistemin çalışmasını sağlıyor. Bu, binada bulunanların güvenliğini kayda değer ölçüde artırıyor ve iş sürekliliğini güvence altına alıyor.

Bütün cihazlar da devreden güç aldıkları için, daha az kablolamaya ihtiyaç duyuluyor ve müşterilere maliyet etkili bir çözüm sunuluyor.

Kullanım ve işletim kolaylığı

Cerberus FIT kontrol panelinin yeni versiyonunda kullanımı kolay arayüzünde, anlaşılır ikonları ve okuması kolay bir ekranı olan LED göstergeleri bulunuyor. Bu, ayrıntılı eğitimler yapılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor ve tesis görevlilerinin basit operasyonel görevleri uzmanların yardımı olmadan kendi başlarına yapabilmelerini sağlıyor.

Cerberus FIT kontrol paneli, otomatik konfigürasyon özelliği sayesinde bütün bağlı cihazları tespit edip aldığı bilgileri otomatik olarak aktarıyor ve böylelikle doğrudan ve basit bir işletim sağlıyor. Entegre "Panel Konfigürasyon Tanımlayıcısı" sayesinde bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar üzerinden, ayrıca bir yazılıma gerek olmadan hızla ve kolaylıkla konfigürasyon değişikliği yapılabiliyor.

Bağımsız belgelendirme kuruluşu LPCB tarafından onaylanmış ve belgelendirilmiş, EN uyumlu bir yangın koruma sistemi olan Cerberus FIT, DIN VDE V 0826-2 uygulama standardı ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Cerberus FIT'in yeni versiyonu dünya genelinde satışa sunulacak ve küçük binaların yangın güvenliğini en üst düzeye çıkarırken, bu binaların korunmasından sorumlu olan herkesin verimliliğini artıracak.

Münir Karaloğlu, Siemens, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:10 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siemens'in yangın koruma sistemi binaların korunmasında rahatlık sunuyor - Son Dakika Ekonomi
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