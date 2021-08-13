Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı - Son Dakika

Yunanistan 'dan Romanya 'ya giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 265 grostonluk Sierra Leone bayraklı "Lady Zona" adlı kuru yük gemisinin makineleri Kumkale önlerinde arızalandı.

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı