Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan demir yüklü gemi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.
Yunanistan'dan Romanya'ya giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 265 grostonluk Sierra Leone bayraklı "Lady Zona" adlı kuru yük gemisinin makineleri Kumkale önlerinde arızalandı.
Sürüklenen geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.
Yedeklenen gemi, Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.
Demir yüklü gemideki arızanın giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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