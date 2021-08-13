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Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı - Son Dakika

Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

13.08.2021 13:39
Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı, System.String[]

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan demir yüklü gemi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan demir yüklü gemi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

Yunanistan'dan Romanya'ya giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 265 grostonluk Sierra Leone bayraklı "Lady Zona" adlı kuru yük gemisinin makineleri Kumkale önlerinde arızalandı.

Sürüklenen geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.

Yedeklenen gemi, Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Demir yüklü gemideki arızanın giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı
Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Liman, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı - Son Dakika


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