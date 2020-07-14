Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

- Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.

- Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kai-Samba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sierra Leone, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Son Dakika

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