Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
- Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
- Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kai-Samba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:06 Kaynak: İHA
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