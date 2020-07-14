Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kai-Samba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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