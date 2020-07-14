Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:49 Kaynak: AA
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